ECONOMÍA
Niño Becerra, economista, sobre la nueva tasa de productos extracomunitarios: "Solo servirá para una cosa"
El analista económico considera que la tasa aduanera de 3 euros no es suficiente para garantizar los estándares europeos de calidad y seguridad
A partir del 1 de julio, ha entrado en vigor la nueva tasa aduanera de la Unión Europea. La medida aprobada por parte de los Estados miembros implica eliminar el umbral de exención de derechos de aduana de los productos inferiores a 150 euros.
De esta forma, se aplicará un nuevo arancel para los paquetes que estén por debajo de la cantidad mencionada y lleguen directamente a los consumidores desde fuera del territorio europeo. El gravamen aduanero será de 3 euros por categoría de producto que se encuentre en cada paquete.
Esta tasa se aplicará "a cada una de las diferentes categorías de los artículos, identificadas por sus subpartidas arancelarias, que haya en el paquete", afirma el Consejo Europeo. En cualquier caso, el vendedor es quien debe abonar la tasa y declararla ante la aduana.
Según los datos de la Comisión Europea (CE), un 91% de todos los paquetes inferiores de 150 euros que entran en la Unión Europea proceden de China. El informe de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) indica que España "es el mercado europeo con mayor penetración de las plataformas asiáticas: concentran una de cada tres compras online".
En este sentido, el economista Santiago Niño Becerra ha analizado la normativa en su paso por 'La Ventana', programa de la Cadena SER. Durante la conversación, el experto ha señalado que "solo servirá para una cosa: de entrada, para aumentar la recaudación fiscal".
El analista económico considera que la tasa aduanera de 3 euros no es suficiente para garantizar los estándares europeos de calidad y seguridad: "Yo lo que no veo es cómo subiendo o creando una tasa de tres euros esto va a ayudar a que la cosmética que venga de China cumpla estas normas si no las cumple".
Al respecto, Niño Becerra tampoco cree que se produzca un cambio en los hábitos de consumo. "No veo que esto vaya a influir muchísimo en la derivación de este comercio hacia el comercio local", afirmó en la emisora. Según el economista, la diferencia de precios será siendo lo suficientemente amplia como para que los consumidores sigan comprando en estas plataformas.
En este contexto, uno de los temores es que la medida pueda repercutir al cliente. La asociación de consumidores europea BEUC, formada por 42 organizaciones de 31 países, expone en un comunicado que las empresas podrían repercutir esta tasa en aumento del producto: "Los consumidores pueden acabar asumiendo el coste indirectamente, ya sea mediante precios más altos, cargos sorpresa o ambos".
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