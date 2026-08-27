Niño Becerra, economista, advierte: "La tasa de paro entre la inmigración es del 24%, un cóctel económico-social muy complicado en España"

Santiago Niño Becerra, economista, ha llamado la atención sobre un dato que considera especialmente revelador de la situación laboral en España: la tasa de desempleo entre la población inmigrante se sitúa en torno al 24%. A su juicio, esa cifra se suma a otros indicadores para formar “un cóctel económico-social muy complicado” en el país.

El economista no niega que existan datos macroeconómicos positivos, como el crecimiento del PIB o el elevado número de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, sostiene que esas cifras conviven con otros indicadores que ofrecen una fotografía muy diferente de la realidad que perciben muchas familias.

Dos lecturas

Niño Becerra distingue entre dos formas de mirar la economía española. Por un lado, las grandes cifras nacionales: el país crece más que la mayoría de sus vecinos europeos y la Seguridad Social supera los 22,5 millones de afiliados. Por otro lado, los indicadores que afectan más directamente a la vida cotidiana: el salario, la estabilidad laboral, la capacidad de ahorro o la sensación de seguridad económica.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado mes de julio. / Marta Fernández / Europa Press

Según su análisis, ambas escalas se han separado: la economía puede mejorar sobre el papel y dejar una percepción social mucho menos favorable. Esta diferencia explica por qué muchos ciudadanos no notan esa mejora económica en su día a día.

PIB total frente a PIB por habitante

El economista recuerda que el producto interior bruto mide el valor de lo producido en el país, pero no tiene en cuenta cuántas personas comparten ese volumen económico. El PIB per cápita, que divide la producción entre la población, se aproxima más a la renta media por persona.

Niño Becerra señala que el crecimiento español coincide con un aumento fuerte de la población. En ese contexto, el PIB per cápita estaría “estancado o bajando”, lo que significa que la riqueza generada se reparte entre más habitantes. Así, una economía puede crecer en términos totales y, al mismo tiempo, no mejorar significativamente la situación media de cada persona.

El 24% de paro entre la inmigración

El dato que más destaca es la tasa de desempleo entre la población inmigrante, que sitúa en torno al 24%. Según su explicación, una parte importante de quienes llegan a España no está trabajando, lo que añade una capa adicional de complejidad al panorama laboral.

Santiago Niño Becerra, economista. / Cadena SER

Ese porcentaje es muy superior al de la tasa de paro general y también al de la población joven. Para Niño Becerra, la combinación de una actividad baja, un paro juvenil elevado y un desempleo muy alto entre la inmigración forma una combinación muy complicada en el país.

Una pobreza estancada

El último dato que utiliza es la tasa de pobreza, que sitúa entre el 23% y el 24%. El economista añade que ese porcentaje se mantiene estancado en ese intervalo desde los años 80, lo que significa que una parte importante de la población no ha conseguido salir de esa situación en décadas.

Esa estabilidad en el tiempo contrasta con los periodos de crecimiento económico y con las mejoras en indicadores agregados. Para Niño Becerra, es otra prueba de que el crecimiento no siempre se traduce en una reducción significativa de la pobreza.