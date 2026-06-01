Niño Becerra destapa el gran problema del empleo en España: "Los políticos no lo dicen, pero…"

España trabaja algo más que la media de la Unión Europea, aunque la diferencia no es especialmente grande. Según los datos de Eurostat, la jornada media en el país se sitúa en torno a las 36,3 horas semanales frente a las 35,9 horas de media comunitaria.

Si se amplía al resto de Europa, las diferencias son mucho más claras. Países Bajos tienen una media de 31,9 horas semanales, mientras que Dinamarca, Alemania o Austria se mueven en torno a las 33 o 34 horas, y en el extremo contrario aparecen Grecia, Bulgaria o Polonia con más de 38 horas.

El economista Santiago Niño Becerra interpreta que el problema no está tanto en las horas como en el modelo económico. En una publicación en la red social X (antes Twitter) lo resume de forma bastante directa: "En España se trabajan más horas que en otros países. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos apuntado en repetidas ocasiones: porque España tiene una economía 'de volumen'".

Según explica, el peso del trabajo es lo que sostiene buena parte de la actividad económica del país: "El PIB de España es el que es por el número de personas que trabajan y por las horas que se trabajan. Si en España trabajasen menos personas y/o se trabajasen menos horas el PIB caería porque la productividad es baja".

Santiago Niño Becerra opina sobre la tensión creciente mundial en X. / Álvaro Monge

El experto pone el foco en la productividad como elemento clave para entender las diferencias con otros países europeos, y asegura que es "más baja o mucho más baja" que en esos países que trabajan menos horas que en España.

"Como, sobre la media de la UE, la productividad en Países Bajos es 42 puntos mayor que la de España los salarios por hora son mayores en Países Bajos y el contrato a tiempo parcial es una opción querida por gran número de trabajadoras/es holandesas/es", explica.

Para Niño Becerra, el problema de fondo no es simplemente que en España se trabajen más o menos horas, sino el tipo de modelo económico que sostiene el país. Cree que se trata de una economía muy dependiente del trabajo y poco apoyada en el capital, lo que acaba condicionando tanto los salarios como la propia organización del empleo: "España está condenada a trabajar muchas horas porque el modelo es muy intensivo en factor trabajo, no en factor capital".

El economista añade que cambiar esta situación no es sencillo, porque implicaría transformar la estructura productiva del país y aumentar el peso de actividades de mayor valor añadido: "Para que en España se pudieran trabajar menos horas la productividad debería crecer y para ello en el modelo en funcionamiento debería aumentar el peso del capital".

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El experto advierte de que este modelo no solo influye en las horas de trabajo, sino que también influye en la capacidad del sistema para crear empleo y en el nivel de participación laboral: "La segunda derivada de este problemón es que España tiene la elevada tasa de desempleo total y juvenil y, a la vez, una muy reducida tasa de actividad (...) Los políticos, evidentemente, no lo dicen, pero lo cierto es que el modelo económico de España es muy, muy frágil".