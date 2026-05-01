Si naciste entre 1960 y 1970, hay malas noticias: cobrar la pensión al 100% será más difícil

Cobrar el 100% de la pensión va a ser más complicado que nunca si naciste entre 1960 y 1970. Porque sí, lógicamente podrás acceder al total de tu mensualidad, pero la Seguridad Social tiene unas condiciones cada vez más exigentes.

Jubilarse cobrando el 100% de la pensión, cada vez más complicado

Para comenzar, la jubilación a los 65 años es cada vez más poco común. Esto provoca que en la presente generación de jubilados, la mayoría de los trabajadores empezará a ver posible cobrar su pensión a partir de los 67 años.

Si de todos modos quieres jubilarte a los 65 años y aun así mantener el 100% de tu jubilación, es importante que tengas en cuenta un dato clave en el proceso: es algo que solo podrás conseguir habiendo cotizado un mínimo de 38 años y medio. Y aquí está el problema.

En el caso de que no cumplas con esa marca de años cotizados solamente tendrás dos alternativas: o bien esperar hasta que tu tiempo de cotización llegue al mínimo, o aceptar una pensión reducida en base al tiempo que te falte.

Una pareja de jubilados / sport

El cambio de la Seguridad Social se basa en valorar la cotización más que nunca antes. Es decir, ya no sirve simplemente con cumplir con la edad de jubilación, ahora es necesario tener un informe de vida laboral que demuestre que has cotizado lo suficiente.

Además, el hecho de que las penalizaciones por jubilarse anticipadamente se apliquen de forma directa sobre el montante de cobro mensual, provocan que el impacto a largo plazo sobre la economía del pensionista sea más notorio que antaño.

La Seguridad Social ha optado por esta vía dado que entiende que una jubilación anticipada supone un cobro de un fondo común por un tiempo mayor que el que pertenece a la mayoría de trabajadores. De ahí que se busque una especie de 'equilibrio' a través de la penalización.

Es decir, actualmente el panorama de la jubilación es el siguiente: o te aseguras de haber trabajado lo suficiente para alcanzar esos 38 años y medio cotizados, o te esperas hasta los 67 años. Y por el momento no parece que haya planes de cambiar este escenario.