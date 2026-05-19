Una mujer se planta ante la Seguridad Social y consigue una pensión de viudedad de más de 3.000 euros tras denegársela

Una mujer ha logrado que el Tribunal Supremo le reconozca una pensión de viudedad calculada sobre una base reguladora de 3.315,80 euros después de que la Seguridad Social se la negara en un primer momento. El caso llama la atención porque el conflicto no estaba en el derecho a cobrar la prestación, sino en cómo debía calcularse la base reguladora, una diferencia que terminó elevando de forma notable la cuantía mensual.

El origen del conflicto

Nuestra protagonista pidió la pensión tras el fallecimiento de su marido, pero la Seguridad Social rechazó sumar a la base reguladora sus cotizaciones porque tenía la jubilación suspendida por continuar trabajando. Ese detalle cambiaba por completo el importe final, ya que dejaba fuera años de aportaciones que sí habían generado derechos.

La mujer decidió llevar el caso a los tribunales y defendió que esas cotizaciones posteriores no podían ignorarse. Finalmente, el Tribunal Supremo le dio la razón y corrigió el criterio de la Seguridad Social, entendiendo que el periodo trabajado con la jubilación suspendida debía computarse para recalcular la prestación.

Por qué aumenta la base reguladora

La clave del fallo está en que la base reguladora de la pensión de viudedad debe reflejar toda la trayectoria contributiva relevante del causante. Al incluir las cotizaciones posteriores, la pensión pasó a situarse en una base reguladora de 3.315,80 euros, muy por encima de la que había reconocido inicialmente la Administración.

Mujer en edad de jubilación / Libre

Ese cambio no solo supuso un incremento importante en la cuantía, sino también un precedente relevante para otros casos parecidos. La resolución deja claro que, cuando una persona continúa trabajando después de haber suspendido su jubilación, esas cotizaciones no desaparecen ni pierden valor a efectos de protección social

Los tribunales consideraron que la Seguridad Social había aplicado un criterio demasiado restrictivo al dejar fuera esas aportaciones. En cambio, la sentencia reconoce que el sistema debe tener en cuenta el esfuerzo contributivo real del trabajador fallecido, especialmente cuando seguía en activo y cotizando de forma válida.

Un precedente importante

Este tipo de resoluciones tiene impacto más allá del caso concreto, porque aclara cómo deben interpretarse las cotizaciones generadas durante periodos de jubilación suspendida. En la práctica, la sentencia refuerza la idea de que la Seguridad Social no puede obviar aportaciones que forman parte del historial laboral real del fallecido.