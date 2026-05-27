Una mujer con dos hijos pierde la reclamación del complemento de maternidad por jubilación anticipada

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rechazado el complemento de maternidad a una pensionista que se jubiló anticipadamente de manera voluntaria en 2016. La Justicia concluye que, según la normativa vigente en la fecha de su retiro, las jubilaciones voluntarias anticipadas no contemplaban el derecho a percibir este suplemento.

De acuerdo con la resolución judicial, la trabajadora tenía reconocida una jubilación anticipada desde el 19 de marzo de 2016. La cuantía de la pensión quedó fijada en el 91,30 % de su base reguladora debido a la aplicación de coeficientes reductores por acceder antes de la edad ordinaria de retiro. Esa reducción fue determinante para encuadrar su situación dentro de la modalidad de jubilación anticipada voluntaria.

La Ley lo considera incompatible

Antes de solicitar la pensión, la mujer había dejado de trabajar en 'El Corte Inglés' en julio de 2015 tras acogerse a una modificación sustancial de sus condiciones laborales prevista en el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores. Después de extinguir su contrato, permaneció percibiendo la prestación por desempleo hasta junio de 2016, momento en el que pasó a cobrar la pensión de jubilación anticipada.

En 2023 presentó una solicitud para obtener el complemento de maternidad alegando que era madre de dos hijos. Sin embargo, el INSS rechazó la petición al entender que la legislación aplicable en la fecha de su jubilación impedía reconocer ese beneficio a quienes hubieran accedido voluntariamente a una jubilación anticipada. Posteriormente, un Juzgado de lo Social también desestimó su reclamación.

La pensionista recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia defendiendo que su salida del mercado laboral no había sido realmente voluntaria. Argumentó que la extinción del contrato se produjo por cambios importantes en sus condiciones de trabajo y que, por tanto, no debía ser tratada igual que una jubilación anticipada solicitada libremente por decisión personal.

Además, sostuvo que la denegación del complemento suponía una situación discriminatoria por razón de género. Según su postura, el hecho de ser mujer y madre de dos hijos había influido negativamente en el reconocimiento de este derecho, especialmente porque la finalidad original del complemento era compensar las desventajas profesionales derivadas de la maternidad.

Cuestión de fechas

El TSJ gallego recordó que el antiguo artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social excluía expresamente a quienes accedieran a la jubilación anticipada voluntaria del derecho a percibir el complemento de maternidad. Aunque posteriormente la normativa fue modificada mediante la Ley 21/2021, los magistrados señalaron que esos cambios no podían aplicarse de manera retroactiva a pensiones reconocidas antes de la reforma.

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El tribunal concluyó que debía aplicarse la legislación vigente en 2016, fecha en la que nació el derecho a la pensión de la trabajadora. Por este motivo, confirmó la decisión previa del INSS y del Juzgado de lo Social de Vigo, rechazando definitivamente el reconocimiento del complemento de maternidad en su pensión de jubilación anticipada.