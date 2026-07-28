Muere Josep Vilarasau, artífice de la gran Caixa

La principal entidad económica de Cataluña, La Caixa, tiene en el pantocrátor de los principales dirigentes de su centenaria historia una reducida serie de nombres. Entre ellos tiene un lugar destacado Josep Vilarasau, fallecido este martes en Barcelona a la edad de 95 años.

La enorme influencia de este directivo puede explicarse mirando cómo era La Caixa a la que él llegó en el año 1976 y cómo era a su salida, en 2003. La entidad, de la que era aún presidente de honor, tenía a mediados de los 70 cerca de 320 oficinas y 3.000 empleados. Ganaba 2.655 millones de pesetas (el equivalente a 200 millones de euros actuales) y su influencia era muy limitada. En 1999, cuando Vilarasau abandonó su dirección general para pasar a ocupar la presidencia, la entidad de la estrella contaba con 4.000 oficinas, 17.500 empleados, multiplicó por seis las ganancias (descontando el incremento de la inflación) y era accionista de referencia de empresas como Telefónica, Repsol, Gas Natural (hoy Naturgy), Aguas de Barcelona, Abertis o Port Aventura.

Al margen de la influencia económica, dos de los mayores legados simbólicos de La Caixa, como son el logotipo de la estrella, obra del artista Joan Miró y que se empezó a utilizar en 1981 y las dos icónicas torres negras de la avenida Diagonal de Barcelona llegaron al imaginario colectivo catalán durante el mandato de Vilarasau.

La Fundació La Caixa y su presidente, Isidre Fainé, han expresado su pesar este martes en un comunicado en que afirman que Vilarasau "sentó las bases para convertir La Caixa en un gigante financiero". El presidente de la Fundació ha expresado así su reconocimiento: "Para mí ha sido un innegable referente profesional; le recordaré y le reivindicaré con la admiración, el respeto y el cariño que le profeso desde hace más de 40 años".

También CaixaBank se ha unido al pésame por el financiero, a quien ha definido como "una de las personalidades más decisivas en la historia de la entidad". Su presidente, Tomàs Muniesa, ha manifestado que quienes pudieron trabajar a su lado destacan "la visión, la capacidad de anticiparse a los cambios y el firme compromiso con el proyecto de La Caixa".

Influencia en Madrid

En los despachos de poder catalanes existe unanimidad a la hora de lamentar que la influencia de las empresas catalanas en Madrid ha sido siempre limitada. Pero citan de forma invariable una excepción: la del ecosistema empresarial de La Caixa, que gracias a sus participaciones en grandes compañías acaparó y mantiene un enorme poder en la capital de España. "En su día era el único catalán a quien le hacían caso en Madrid", asegura un importante empresario, que pide el anonimato, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Nacido en Barcelona en 1931, estudió en La Salle Bonanova y se doctoró en ingeniería industrial. Sus inicios profesionales hay que buscarlos en Autonacional, empresa fabricante del Biscúter, aunque pronto su ambición le llevó a la capital de España. En 1958 obtuvo plaza en el cuerpo de ingenieros del Ministerio de Hacienda y a finales de los 60 y hasta la Transición vivió de cerca las interioridades económicas del régimen franquista. En 1966 fue nombrado director general adjunto de la entonces denominada Compañía Telefónica Nacional de España y poco después fue nombrado director general del Tesoro y Presupuestos, del Ministerio de Hacienda. En 1972 se le nombró director general de Política Financiera en el mismo departamento. Respecto a esa etapa y en referencia a sí mismo y a sus compañeros de ministerio, Vilarasau escribió en sus memorias: "Éramos intrínsecamente apolíticos y visceralmente liberales".

Vilarasau fue considerado en lo político "más catalán que catalanista", según recuerda una figura que le trató, y fue una persona cercana a Narcís Serra, a la postre alcalde de Barcelona y vicepresidente del gobierno español con el PSOE. Puede que por todo ello mantuviera siempre unas tensas relaciones con la CiU de Jordi Pujol. Esta relación no mejoró con su sucesor, Artur Mas; el propio Vilarasau acusó a Mas de haber forzado su adiós a la presidencia de La Caixa con un decreto que modificaba los límites de edad y los mandatos en los altos directivos de las entidades financieras.

En 1974 volvió a la gran empresa con su nombramiento en la petrolera Campsa. Sólo dos años después su trayectoria llamó la atención de Narcís de Carreras, entonces presidente de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi de Catalunya i Balears, semilla del actual Grupo La Caixa, y la entidad barcelonesa le contrató como director general.

Fuentes financieras consultadas por EL PERIÓDICO destacan que Vilarasau rompió con la línea de su predecesor, Enrique Luño Peña, adscrito al régimen franquista y hostil con las ideas catalanistas y progresistas. En este sentido, apuntan que Vilarasau fue una figura clave para reconectar la entidad financiera con Cataluña y destacan que a él se debe que comenzaran las emisiones radiofónicas de partidos del Barça en catalán en Ràdio Barcelona. "Y tiene su mérito, porque llegó a La Caixa cuando no había ni Estatut ni Constitución", añaden estas voces.

Una de sus últimas grandes operaciones como número uno de La Caixa fue la opa fallida de Gas Natural sobre Iberdrola. Financieros que asistieron a ese movimiento en primera persona recuerdan la reunión con el entonces vicepresidente económico del gobierno central, Rodrigo Rato, que reprochó a Vilarasau que no le informara previamente de la operación: "¿Por qué no me has avisado?", le recriminó a voces. "Porque si te pregunto, no lo puedo hacer", respondió, imperturbable, el financiero catalán.

Un elegido de la burguesía barcelonesa

Desde su salida de la entidad en 2003, y durante el mandato de sus sucesores (Ricard Fornesa, con quien habían sido compañeros de colegio, e Isidre Fainé, que es el actual presidente de la Fundació La Caixa) mantuvo una enorme discreción, a pesar de mantener un despacho en el antiguo asilo de Santa Llúcia, junto al CosmoCaixa.

Noticias relacionadas

Considerado como una persona "lista, listísima, superdotada", y recordado por ser un gran melómano con palco en el Liceu, en el entorno del directivo le tenían por un "conversador divertidísimo". Al margen de su obra en La Caixa, Vilarasau deja como testimonio vital la trayectoria de un ingeniero reconvertido en financiero a quien la burguesía ilustrada barcelonesa abrazó como a uno de sus grandes referentes.