Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango y consideran a su hijo sospechoso

La jueza de Martorell que investiga la muerte de Isak Andic, empresario y propietario de la compañía Mango, el 14 de diciembre del año pasado, ha reactivado el proceso judicial y ha cambiado hace unos días la condición de su hijo Jonathan Andic, que ha pasado de ser testigo a investigado, según fuentes conocedoras de las pesquisas. El empresario falleció tras caer desde una altura de 100 metros cuando recorría con su hijo un sendero cerca de las cuevas de Collbató. El proceso judicial para averiguar lo que ocurrió sigue estando en secreto.

Por ahora, según las mismas fuentes, la hipótesis que se baraja en que fue un accidente, tal y como apuntaron las primeras investigaciones de los Mossos. Sin embargo, fuentes conocedoras de las pesquisas remarcan que el cambio de condición a investigado de Jonathan Andic, el único testigo directo de la muerte, está relacionado con las "dudas" que la jueza de Martorell tiene ante las supuestas contradicciones en las dos declaraciones que el hijo del fundador de Mango ha realizado ante los Mossos. Las fuentes consultadas apuntan que la modificación de su condición procesal estaría relacionada con la práctica de nuevas pruebas.

En concreto, con ese cambio, los Mossos podrán examinar nuevas evidencias relacionadas con Jonathan Andic, como por ejemplo las fotografías que tomó de la escena del accidente de su padre que mostró en su teléfono móvil a la policía y que en un primer momento aseguró no haber hecho. Los investigadores de la comisaría de Martorell podrán examinar si en el teléfono hay otras imágenes o si se han borrado. Sin embargo, fuentes policiales siguen apuntando a EL PERIÓDICO que la principal hipótesis con la que trabaja es que se trata de un accidente, ya que no han encontrado ninguna prueba de lo contrario. Una vez los agentes lo comprueben entregarán al juzgado un nuevo informe para determinar si existe alguna prueba que apunte a un posible homicidio en la caída de Isak Andic desde más de 100 metros.

La familia

En un comunicado y tras la publicación por parte de El País de que se estaba investigado al hijo del empresario, la familia Andic ha mantenido la inocencia de Jonathan Andic y confían en que el proceso judicial "acabará lo antes posible". La causa por la muerte del fundador de Mango se cerró en un primer momento pero el juzgado la reabrió unas semanas más tarde tras recibir un primer informe de Mossos. Los investigadores entregaron otro atestado en mayo en el que mantenían que todo apuntaba a una muerte accidental del empresario. Pese a esto, después del verano incorporaron a la causa las declaraciones de Jonathan que han hecho al juzgado que lo declare como investigado para poder seguir con las diligencias por la muerte de su padre, por lo que no se descarta, por el momento, que sea un homicidio.

Las diligencias policiales se completaron con la declaración de varias personas que se encontraban en la zona en el momento del accidente, así como de allegados a Isak Andic, de 71 años, que sabían que ese día tenía previsto ir a pasear con su hijo por la zona de Collbató. El empresario se cayó por un precipicio cuando resbaló en un punto del sendero que se estrecha. Se trata de un trecho en el que solo se puede pasar de uno en uno y que no contaba con valla de protección. Jonathan Andic afirmó que su padre se había caído y que rápidamente llamó a los servicios de emergencia, aunque también se descubrió que se había comunicado antes con la mujer de su padre, según varias fuentes. Por eso, el informe policial debe determinar las llamadas que hizo ese día desde su teléfono.