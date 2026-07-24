Montse, experta en economía: "Estamos en una crisis financiera mucho más grave que la del 2008"

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los jóvenes españoles. Los precios de compraventa y alquiler están cada vez más tensionados, con una oferta cada vez más reducida. Por este motivo, el pódcast 'Tengo un Plan' ha entrevistado a la experta en economía Montse Cespedosa.

Durante la conversación, la asesora financiera ha comparado la situación económica actual con la crisis de 2008: "Creo que estamos en una crisis muchísimo más grave, porque la crisis financiera de 2008 afectó a la banca y ahora está afectando a miles de familias y a miles de personas".

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Los presentadores, Sergio Beguería y Juan Domínguez, destacan que la exdirectora lleva más de 30 años dentro del sistema bancario. Según cuenta Cespedosa, decidió asesorar sobre asuntos financieros durante la pandemia: "Estoy aquí como directora, si yo me siento al otro lado y doy toda la información que yo sé, es que puedo ayudar a una burrada de gente".

En su opinión, la experta en economía considera que la carga fiscal aumenta el encarecimiento de las promociones inmobiliarias. "Desde que el promotor compra el solar hasta que le entrega la vivienda al vendedor un 26% son impuestos", resalta.

Archivo - Una calculadora sobre un contrato de compraventa de vivienda / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Al respecto, Cespedosa se muestra crítica con que la vivienda tenga un 10% de IVA siendo "algo de primera necesidad". No obstante, la especialista recomienda calcular la relación sobre ingresos y gastos con una sencilla regla, para no elevar el nivel de endeudamiento. "Por cada 1.000 € de ingresos netos que tengas, tu capacidad de pago son 300 €", aconseja la entrevistada.

En este caso, la experta financiera recomienda a los jóvenes optar por la compra cuando sea posible: "Cómprate aunque sea una plaza de parking o una casa pequeñita porque cuando tú te vas de alquiler pierdes la capacidad de ahorro".

Por otra parte, Cespedosa confiesa que tuvo que hacer un gran esfuerzo para comprar su vivienda: "Os voy a ser sincera. Yo trabajaba en el banco y los fines de semana de mensajera, de azafata... de lo que fuera para meterle más ahorro a esos extras. Mi pareja igual".

Sin embargo, la ex empleada de banca lamenta que "la gente hoy en día se queja con un sueldo". Además, Montse Cespedosa considera que los pequeños gastos pueden marcar la diferencia para alcanzar los ahorros necesarios: "Si tú quieres una vivienda, no salgas a cenar, no te tomes esa birra y pon el dinero en un fondo de inversión o depósitos, no te vayas de vacaciones, ni a Bali". "Yo tenía un Seat 127. Estamos acostumbrados a vivir a todo trapo porque se tiene necesidad de aparentar", sentencia.