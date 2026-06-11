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VIVIENDA

Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026"

El mercado de la vivienda atraviesa un momento delicado

Montse Cespedosa sobre la vivienda

Montse Cespedosa sobre la vivienda / Sport

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Andrea Riera

Andrea Riera

El mercado de la vivienda en España atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Con el alquiler disparado en muchas ciudades y una oferta cada vez más limitada, comprar o alquilar una vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente para los jóvenes, que continúan encontrándose enormes barreras para acceder a un hogar propio.

Según diferentes estudios recientes, el 85% de los menores de 30 años no puede independizarse y siete de cada diez jóvenes con trabajo siguen viviendo con sus padres. Incluso quienes consiguen alquilar una vivienda en solitario llegan a destinar hasta el 92% de su sueldo al pago del alquiler.

Sobre esta situación se ha pronunciado Montse Cespedosa, experta en hipotecas, que ha analizado la evolución del mercado a través de las redes sociales: "La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026".

La especialista ha aclarado que no se espera una caída brusca, sino un ajuste lento y diferente para cada zona y tipo de vivienda. Los precios han llegado a niveles difíciles de asumir para buena parte de la clase media, y por ese motivo considera que el mercado podría empezar a cambiar de comportamiento a partir de la segunda mitad de 2026.

01/03/2017 Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción, grúa, grúas EUROPA ESPAÑA EMPRESAS ECONOMIA

01/03/2017 Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción, grúa, grúas EUROPA ESPAÑA EMPRESAS ECONOMIA / EUROPA PRESS / Europa Press

No todas las viviendas reaccionarán igual ante este posible ajuste, y la propia Cespedosa apunta que "pisos sin ascensor, pisos mal ubicados y sobre todo los pisos que estén hechos polvo y que haya que invertir en una reforma" serán los primeros en notar la bajada, mientras que las viviendas en mejor estado o mejor situadas podrían resistir durante más tiempo.

El acceso a la hipoteca sigue siendo uno de los principales problemas en el mercado, ya que los bancos piden estabilidad laboral, algo de ahorro previo y capacidad para asumir los pagos. En general, la cuota no debería superar el 35% del salario mensual, lo que deja fuera a muchos jóvenes que intentan comprar su primera vivienda.

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La experta descarta que vaya a producirse una crisis repentina y sostiene que "no explotará la burbuja". También ha mandado un mensaje a quienes se plantean comprar vivienda, al comentar que "quizá vale la pena esperar un poco".

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