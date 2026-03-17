Para muchos es la moneda más rara de España y acaba de venderse por más de 2 millones de euros: ¿Por qué?

Esta pieza legendaria, conocida como el Centén Segoviano, ha vuelto a causar furor entre todos los aficionados a la numismática al venderse en una subasta por 2,4 millones de euros, un precio que deja boquiabiertos incluso a los más expertos.

No es una moneda cualquiera que pudieras hallar en un cajón: se trata de un prodigio histórico del siglo XVII, tan exclusiva que solo existen ocho ejemplares conocidos en el mundo. Esa es una de las múltiples razones que explican ese valor tan elevado.

El secreto de su valor estratosférico

Acuñada en el Real Ingenio de Segovia bajo los reinados de Felipe III y Felipe IV, esta moneda de oro puro no circulaba entre el pueblo: era un regalo diplomático para nobles y embajadores, con un valor nominal de 100 escudos (lo que equivalía a años de salario para un artesano).

Sus 339 gramos de oro y sus 7,5 centímetros de diámetro la convierten en una de las más grandes y pesadas de la historia hispánica, con grabados majestuosos como la cruz de Jerusalén, el escudo real y la leyenda "Phillipus III Dei Gratia".

De las 21 unidades originales emitidas, la mayoría se perdieron o fueron fundidas, quedando solo ocho rastros: algunas en museos como la Casa de la Moneda o el Arqueológico Nacional. La puja en Ginebra por Numismatica Genevensis arrancó en 2 millones y escaló hasta 2,4 millones (más comisiones por 3 millones en francos suizos).

El Centén Segoviano de 1609 / Real Ingenio de Segovia

Este precio ha permitido pulverizar el récord anterior de 800.000 euros en 2009 por Áureo & Calicó. Procedía de la exclusiva colección Caballero de Yndias, de un coleccionista vasco que ahora mismo reside en Cuba. Superar los 2 millones de euros dice mucho sobre su valor entre los coleccionistas.

Su rareza extrema, combinada con su pedigrí histórico y perfección técnica, la eleva a objeto de culto. Pero la realidad es que se sitúa un paso por encima de cualquier otra moneda que un aficionado a la numismática pudiera considerar: es, sin duda, la moneda más rara de España.

Otras herencias nobiliarias o lotes antiguos del Ingenio de Segovia, o de otras partes de España, podrían esconder otro tesoro parecido al de estos gigantes dorados que Felipe III destinó solo a la élite. Ahora, tan sólo necesitas más de dos millones de euros para poder tenerla.