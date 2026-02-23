MONEDAS
Esta moneda de 50 céntimos puede valer mucho dinero: fíjate en este detalle para saber si puedes venderla por más de 1.000 euros
Se trata de una moneda bastante común, pero se revende por cifras de escándalo si cumple esta condición
El mundo de la numismática es realmente complejo en cuanto a la reventa de monedas. A menudo podemos encontrar artículos que son únicos en el mundo y se venden por cifras escandalosas, pero también hay ítems más comunes que también valen una cantidad de dinero muy superior a su valor nominal.
Esto es algo que ocurre, por ejemplo, con la moneda de 50 céntimos emitida en Bélgica en el año 1999. La clave de esta última no tiene que ver con el número de las mismas que se pusieron en circulación, sino que algunas cuentan con una condición que multiplicaría su valor.
Estamos hablando de una moneda que se ha llegado a revender en páginas de subastas por más de 1.000 euros, y todo apunta a que su valor podría ascender de forma pronunciada a lo largo de este mismo 2026.
La condición que dicha moneda ha de cumplir para tener un valor tan alto tiene que ver con que posea un defecto de fabricación en su cara anterior. Esto hará que se convierta en un artículo muy raro de encontrar y muchos expertos en numismática querrán añadirla a su colección.
Más concretamente, el defecto consiste en que esta moneda presente un exceso de metal situado en su lado de cara, donde podemos encontrar representada la figura del rey Alberto II del país mirando hacia la izquierda.
Una iconografía que sigue un patrón en este tipo de monedas, dado que en Bélgica siempre se aprovechan para reflejar la imagen de algún monarca destacado dentro del legado histórico de la nación europea.
Por tanto y en caso de que cuentes con una moneda de 50 céntimos belga en tu posesión, lo mejor que puedes hacer es no tirarla. En su lugar, lo ideal sería llevarla a un experto en numismática para que la tasara y revelase su valor real.
Y es que, sabiendo que esta moneda podría revalorizarse este 2026, podrías tener en tus manos un artículo que superase los 1.000 euros en total en caso de que llegases a encontrar al comprador adecuado.
