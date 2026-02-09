Una moneda de 1 euro que se paga a precio de oro: hasta 4.900 euros por ella

Las sorpresas en el mundo del coleccionismo no se limitan a las monedas de 2 euros, que suelen ser algunos de los modelos más demandados. También hay piezas de 1 euro que, por su diseño, año de acuñación o rareza, pueden alcanzar precios muy superiores a su valor real.

Es el caso de una moneda de 1 euro de Finlandia por la que actualmente se llegan a pedir hasta 4.900 euros en plataformas de compraventa.

Se trata de una pieza acuñada en 1999, aunque la puesta en circulación del euro no se produjo hasta el 1 de enero de 2002. Finlandia, uno de los primeros países en adoptar la nueva divisa, eligió varios diseños nacionales para sus monedas.

Si hablamos de esta moneda de 1 euro, el motivo elegido fueron dos cisnes volando sobre un paisaje finlandés, obra del artista Pertti Mäkinen.

El cisne cantor no es una elección casual, ya que se trata del ave nacional de Finlandia, lo que convierte a esta moneda en una de las más reconocibles del país a simple vista. Una pieza fabricada con un núcleo interior de níquel recubierto de cuproníquel y un aro exterior de níquel-latón con un diámetro de 23,25 milímetros y un peso de 7,5 gramos.

En su anverso aparecen los cisnes, el año de acuñación y las doce estrellas de la Unión Europea. Si bien en emisiones posteriores, desde 2007, se añadieron las iniciales del país emisor ('FI') y se actualizó el mapa europeo para cumplir con la normativa comunitaria en la materia.

El desorbitado precio de esta moneda de 1 euro finlandesa

Si bien en condiciones normales esta moneda tiene un precio de 2 euros, y en calidad BU alcanza los 4 euros, algunos vendedores de eBay y de otras plataformas de compraventa piden hasta 4.900 euros, alegando una supuesta rareza o errores de acuñación. Otras piezas con defectos menores se venden por unos 600 euros mientras que los precios más habituales rondan entre 5 y 20 euros.