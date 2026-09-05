Más de la mitad de los parados en España tiene más de 45 años: solo uno de cada cuatro contratos es para ellos

Los mayores de 45 años representan el 57,49% de los desempleados, según las últimas cifras oficiales. Además, solo uno de cada cuatro contratos se firma con trabajadores de este rango de edad, lo que deja más de 1,3 millones de parados 'sénior'.

Así es el complejo panorama laboral para los mayores de 45 años

Esta es la realidad que se vive laboralmente en España a día de hoy. Más cifras oficiales muestran que en agosto de este mismo 2026 se firmaron 1.144.827 contratos, pero solo 294.789 fueron para mayores de 45 años, o lo que es lo mismo, un 25,75% de las contrataciones.

Ha sido la Fundación Más Sénior la que ha denunciado estos datos con su directora general, Sonia Catalán, a la cabeza. Según denuncia la Fundación, estos números reflejan que la experiencia de los trabajadores sénior no siempre se valora como cabría esperar en los procesos de selección.

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Ante este escenario, desde Más Sénior pretenden reclamar medidas que combatan el edadismo y que, consecuentemente, acaben dando con procesos de selección en los que la edad no implique partir con desventaja respecto a otros candidatos.

Pero es que además existe otro problema mayor: en el caso de que en el caso de que un trabajador mayor de 45 años consiga ser contratado por una empresa, existe una alta probabilidad de que el tipo de contrato que reciba sea solamente de carácter temporal.

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Recuperando los 294.789 contratos firmados en agosto, un vistazo aún más específico muestra que 189.130 fueron temporales. O lo que es lo mismo: solo el 35,84% de los contratos firmados a mayores de 45 años fueron indefinidos.

Lógicamente, este escenario dificulta todavía más la reinserción laboral del trabajador sénior, pues en muchas ocasiones fuerza a la persona a tener que ir saltando de un empleo a otro, dejando de lado toda posibilidad de estabilidad.

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El objetivo principal que tiene la Fundación Más Sénior es que pasar mucho tiempo fuera del mercado laboral no implique una barrera cada vez mayor a la hora de buscar trabajo. Y para eso intentará que se planteen programas específicos de formación y recualificación.

Por si todo esto no fuera suficiente, los mismos datos oficiales muestran que las mujeres son las más afectadas por el desempleo sénior: representan aproximadamente el 61% de los parados mayores de 45 años.

En definitiva, los datos dibujan un panorama especialmente complicado para los desempleados mayores de 45 años: concentran más de la mitad del paro, reciben apenas una cuarta parte de los contratos y, cuando consiguen uno, la temporalidad sigue teniendo un peso enorme. Por eso, desde Más Sénior reclaman medidas específicas de formación, recualificación y lucha contra el edadismo que den con una mejor transición para volver al mercado laboral