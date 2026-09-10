Miriam Ruiz, abogada: "Hay un segundo matiz que nadie explica sobre la 'mili' y que puede subir tu pensión"

Los años cotizados son una de las claves para saber cuándo puede jubilarse una persona y qué pensión le corresponde, sobre todo cuando se está cerca de cumplir los requisitos necesarios para acceder al retiro.

Uno de esos periodos que puede generar dudas es el servicio militar obligatorio, aunque no toda la 'mili' cuenta de la misma manera. La abogada Miriam Ruiz explica que hay un detalle poco conocido que puede permitir a algunas personas sumar más tiempo del que pensaban, aunque específica que "solamente cuenta para las jubilaciones anticipadas y para la jubilación parcial, y única y exclusivamente para alcanzar el periodo mínimo cotizado que te exigen para acceder a esas modalidades de jubilación".

Una persona que quiera acceder a la jubilación anticipada voluntaria y tenga 34 años cotizados puede utilizar como máximo un año de servicio militar para llegar a los 35 exigidos: "Puedes sumar como máximo un año de servicio militar obligatorio para alcanzar ese mínimo de 35 años y poder acogerte a esta modalidad de jubilación".

Varios militares del regimiento de Regulares, a 22 de agosto de 2026, en Ceuta. / Marcos Moreno - Europa Press / Europa Press

Sin embargo, existe otro supuesto que puede ser especialmente interesante y que la letrada define como "un segundo matiz que nadie explica". La clave está en el artículo 32 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que establece que el servicio militar obligatorio no se considera como servicios efectivos al Estado, aunque contempla una excepción para el tiempo que supere el periodo obligatorio.

"El tiempo que exceda de esos períodos sí que computa como servicios efectivos al Estado a todos los efectos", comenta Miriam Ruiz. Por tanto, si cuando una persona hizo la 'mili' el periodo obligatorio era de nueve meses y finalmente estuvo quince, los seis meses adicionales son los que podrían contar para la jubilación, ya que, según la abogada, "sí que te deberían contar para cualquier tipo de pensión de jubilación".

Ese tiempo extra puede ser importante para quienes están cerca de alcanzar los 38 años y medio cotizados, ya que también puede servir para llegar al periodo necesario "para poder jubilarte a los 65 años de edad sin ningún tipo de penalización".

La medida no se limita a quienes todavía están trabajando, porque "esto se aplica también a aquellas personas que ya tienen reconocida la pensión de jubilación". Por ejemplo, una persona que se jubiló en 2025 con 65 años y 37 años y medio cotizados y que cuenta con seis meses adicionales de servicio militar, "puede pedir la revisión de su pensión de jubilación para sumar esos 6 meses y que su jubilación se considere jubilación ordinaria sin penalizaciones en lugar de jubilación anticipada".

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Sin embargo, la abogada insiste en que existe una condición que resulta fundamental: "Esta previsión solamente se aplica a aquellas personas que hicieron el servicio militar obligatorio después del 31/12/1984".