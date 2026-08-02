Miriam, catalana trabajando como minera en Australia: "Volver a España es mi plan Z, me tiene que ir muy mal en el extranjero para querer volver"

Cada vez son más los españoles que deciden hacer las maletas para buscar una oportunidad laboral fuera del país. Australia se ha convertido en uno de los destinos favoritos para muchos jóvenes gracias a sus salarios, la demanda de trabajadores en determinados sectores y la posibilidad de ahorrar más dinero.

Entre ellos se encuentra Miriam, una catalana que trabaja actualmente en la industria minera y cuya reflexión en TikTok ha generado un intenso debate. En uno de sus vídeos, la joven deja clara cuál es su postura sobre un posible regreso a España. "Volver a España es mi plan Z, me tiene que ir muy mal en el extranjero para querer volver", afirma.

Una declaración que rápidamente se ha viralizado y que ha provocado cientos de comentarios tanto de personas que comparten su visión como de otras que discrepan completamente.

AUSTRALIA / SPORT

"España se me queda pequeña"

Miriam explica que guarda cariño por España, pero considera que las oportunidades laborales que ha encontrado en Australia están muy por encima de las que tenía a su alcance en su país de origen. Según cuenta, allí puede ahorrar, viajar y disfrutar de un mayor poder adquisitivo sin tener que hacer tantos esfuerzos para llegar a fin de mes.

En su reflexión también pone el foco en el mercado laboral español. La catalana lamenta que contar con una carrera universitaria no garantice acceder a un empleo bien remunerado y critica la elevada competencia para conseguir determinados puestos de trabajo. Desde su punto de vista, esa situación fue una de las razones que la llevaron a buscar una alternativa en el extranjero.

La minería, un sector con salarios elevados

Miriam forma parte de un fenómeno que ha ganado visibilidad durante los últimos años: el de jóvenes españoles que encuentran empleo en la minería australiana. Se trata de un sector conocido por ofrecer salarios muy superiores a la media española, aunque también exige jornadas largas, trabajo en zonas remotas y periodos de estancia en campamentos alejados de las ciudades.

Precisamente, quienes ya trabajan en esta industria suelen recordar que no todo es tan sencillo como muestran algunos vídeos en redes sociales. Conseguir un puesto requiere cumplir determinados requisitos y adaptarse a un ritmo de trabajo muy exigente, por lo que los elevados sueldos van acompañados de importantes sacrificios personales

Un debate que vuelve a abrirse

Las palabras de Miriam han reavivado una conversación que lleva tiempo presente entre muchos jóvenes españoles: si merece la pena emigrar para mejorar las condiciones laborales.

Mientras algunos usuarios respaldan su decisión y aseguran que fuera de España han encontrado mejores oportunidades, otros recuerdan que cada experiencia es diferente y que la situación depende tanto del sector profesional como de las circunstancias personales de cada uno.

También hay quienes consideran que la creadora de contenido ofrece una visión demasiado positiva de Australia y recuerdan que el coste de vida, la distancia con la familia o la dureza de determinados trabajos también forman parte de la experiencia.