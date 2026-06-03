FAMOSOS
Mercedes Milá deja a todos en shock con lo que cobraba por cada programa de 'Gran Hermano'
La presentadora confiesa que se hizo millonaria con el formato de Telecinco
Mercedes Milá es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. A sus 75 años, la periodista sigue siendo una figura muy reconocible, sobre todo por su larga etapa al frente de 'Gran Hermano', el reality que marcó una época en la televisión y que ella presentó durante 15 años.
Durante ese tiempo, la comunicadora se convirtió en la cara principal del programa en Telecinco, conduciendo galas y conexiones en directo en una etapa en la que el formato arrasaba en audiencias y generaba un enorme impacto social.
En una entrevista reciente en el pódcast 'Menudo Cuadro', la presentadora ha hablado con mucha naturalidad sobre distintos momentos de su carrera, su paso por 'Gran Hermano' y también algunos temas más personales.
Uno de los asuntos que más ha llamado la atención es el económico. Sin rodeos, Milá ha explicado cuánto llegó a ganar en la etapa de mayor éxito del reality: "Al final yo ganaba 60 mil por programa, le estaba dando mucho dinero al canal. Le estaba dando muchísimo más de lo que generaba".
Otro de los momentos más comentados llegó cuando habló de su relación con un exconcursante del formato La presentadora confesó: "Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que me gustaba mucho, y todavía nos escribimos. Es Matías".
En una entrevista en 2022, la periodista reflexionaba sobre lo que vivió en aquella etapa: "Cuando terminé 'Gran Hermano', estaba tan destrozada física y psíquicamente que necesité tomarme un tiempo en serio".
Mercedes Milà también reconocía el impacto total que tuvo el programa en su vida: "Me hice millonaria haciendo 'GH', de dinero, pero también de sentimientos y de emociones".
- Ester Expósito (26 años), pareja de Kylian Mbappé, sobre su infancia: 'Era muy chula. Cuando salíamos de fiesta, me llamaban 'Pitbull'
- Ya es oficial: El BOE confirma la ITV cada seis meses y recoge la norma para los vehículos con más de 10 años de antigüedad
- El pueblo más bonito del mes de junio está en Catalunya: montañas, naturaleza y la Noche de las Fallas
- El homenaje de Sira (26 años), hija de Luis Enrique, tras la celebración de la Champions: 'Uno detrás de otro. Nunca iba a ser solo uno
- La impactante imagen de Kiko Matamoros desde el hospital: 'Estoy contagiado por el síndrome Riquelme
- El inesperado salto de Grison en RTVE: de colaborador de 'La Revuelta' a presentar un nuevo programa
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Para tener derecho a 15 minutos de descanso durante la jornada laboral, se deben cumplir dos requisitos
- María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos