Mercedes Milá deja a todos en shock con lo que cobraba por cada programa de 'Gran Hermano'

Mercedes Milá es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. A sus 75 años, la periodista sigue siendo una figura muy reconocible, sobre todo por su larga etapa al frente de 'Gran Hermano', el reality que marcó una época en la televisión y que ella presentó durante 15 años.

Durante ese tiempo, la comunicadora se convirtió en la cara principal del programa en Telecinco, conduciendo galas y conexiones en directo en una etapa en la que el formato arrasaba en audiencias y generaba un enorme impacto social.

En una entrevista reciente en el pódcast 'Menudo Cuadro', la presentadora ha hablado con mucha naturalidad sobre distintos momentos de su carrera, su paso por 'Gran Hermano' y también algunos temas más personales.

Uno de los asuntos que más ha llamado la atención es el económico. Sin rodeos, Milá ha explicado cuánto llegó a ganar en la etapa de mayor éxito del reality: "Al final yo ganaba 60 mil por programa, le estaba dando mucho dinero al canal. Le estaba dando muchísimo más de lo que generaba".

Mercedes Milá en 'RTVE Play' / / TVE

Otro de los momentos más comentados llegó cuando habló de su relación con un exconcursante del formato La presentadora confesó: "Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que me gustaba mucho, y todavía nos escribimos. Es Matías".

En una entrevista en 2022, la periodista reflexionaba sobre lo que vivió en aquella etapa: "Cuando terminé 'Gran Hermano', estaba tan destrozada física y psíquicamente que necesité tomarme un tiempo en serio".

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Mercedes Milà también reconocía el impacto total que tuvo el programa en su vida: "Me hice millonaria haciendo 'GH', de dinero, pero también de sentimientos y de emociones".