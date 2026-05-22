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ECONOMÍA

Marta García, experta en derecho inmobiliario: "Puedes tener una casa ocupada sin cobrar nada y Hacienda te hace pagar igualmente"

La directora jurídica de MVGM en España y Portugal desgrana una de las situaciones más injustas del sistema fiscal español: propietarios que no cobran nada por su vivienda y aun así reciben una factura de la Agencia Tributaria

Marta García López

Marta García López / EVERYTHINK

David Boti

David Boti

Barcelona

Tener una vivienda ocupada ilegalmente ya es una pesadilla en sí misma. Pero hay un añadido que muchos propietarios desconocen hasta que llega la campaña de la renta: Hacienda les exige tributar por ese inmueble aunque no hayan ingresado un solo euro. Marta García, directora jurídica de MVGM en España y Portugal, lo explica sin rodeos: "Puedes tener una casa ocupada sin cobrar nada y Hacienda te hace pagar igualmente por tener esa casa en propiedad".

La clave está en un mecanismo fiscal llamado imputación de rentas inmobiliarias. Cuando no existe contrato de arrendamiento —como ocurre en los casos de ocupación ilegal— Hacienda no lo trata como un alquiler, sino como una propiedad que el titular simplemente posee. Y por poseerla, tributa. No importa que no pueda usarla. No importa que no reciba nada por ella.

La situación es distinta cuando hay un contrato firmado y el inquilino deja de pagar. En ese caso, la relación arrendaticia sigue existiendo legalmente y la renta impagada continúa computando como ingreso del alquiler a ojos de la Agencia Tributaria. El propietario no ha cobrado, pero Hacienda entiende que tenía derecho a hacerlo, y eso basta para generar la obligación de tributar.

Arcadi España, ministro de Hacienda

Arcadi España, ministro de Hacienda / EFE

"El sistema del IRPF no se basa en el cobro efectivo, sino en el momento en que la renta se considera exigible según el contrato", apunta García. Un criterio que tiene una lógica jurídica, pero que en la práctica golpea con dureza a quien ya sufre un impago.

¿Se puede recuperar algo en la declaración?

En los casos de impago con contrato, la normativa abre una vía: deducir las cantidades consideradas de dudoso cobro. Pero no es automático. El propietario debe acreditar que ha reclamado activamente la deuda —con requerimientos formales o acciones de cobro— y que ha pasado el tiempo establecido sin resultado. Solo entonces Hacienda reconoce la pérdida fiscal.

En la ocupación ilegal, el camino es más largo y más duro. La imputación de rentas se mantiene mientras el propietario conserve la titularidad sin recuperar la posesión. La obligación desaparece únicamente cuando un proceso judicial acredita esa recuperación efectiva, algo que en el contexto actual puede tardar años.

Un sistema que no ha evolucionado al ritmo del mercado

García reconoce que el marco fiscal "es coherente en su diseño", pero advierte que "la realidad del mercado ha evolucionado". El aumento de los impagos, los conflictos enquistados y la proliferación de ocupaciones prolongadas han creado un desfase real entre la obligación de tributar y la capacidad económica del contribuyente.

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El resultado es un escenario kafkiano para miles de propietarios en España: sin inquilino que pague, sin posibilidad de usar su propia vivienda, y con una declaración de la renta que llega igualmente a fin de mes.

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