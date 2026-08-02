Mario, español viviendo en Australia: "En medio día de trabajo pago alquiler, comida y gasolina"

Cada vez son más los españoles que deciden marcharse al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales y salarios más altos. Australia se ha convertido en uno de los destinos que más atrae a los jóvenes, ya que ofrece empleos con una remuneración elevada y la posibilidad de ahorrar mucho más rápido que en España.

Mario es uno de ellos. El joven decidió emigrar a Australia hace seis años y, a través de su perfil de TikTok (@lega.wave), comparte cómo es su vida en el país, donde muestra su rutina laboral, los ingresos que consigue y también las dificultades de empezar una nueva vida lejos de casa.

Tras varios años de experiencia, Mario asegura que una de las mejores formas de ganar dinero en Australia es aprovechar las temporadas de trabajo.

El joven trabaja en una granja dedicada al cultivo y producción de algodón, aunque su labor no está centrada directamente en el campo. Entre sus funciones se encuentran descargar camiones, mover las balas de algodón con maquinaria, almacenarlas en naves y preparar los contenedores que después se envían a distintos países.

Mario, español en Australia / Instagram

Aunque pueda parecer un empleo especialmente duro, Mario explica que el mayor problema no está en el esfuerzo físico, sino en la exigencia de los horarios. Durante la campaña trabaja 12 horas al día, los siete días de la semana, durante varios meses: "La única dificultad es aguantar mentalmente hacer tantas horas durante meses viviendo el día de la marmota".

El gran atractivo de este trabajo está en el salario, y es que explica que cobra 31 dólares australianos por hora en jornada normal y 56 dólares durante las horas extra: "Son 430 dólares entre semana y 1.230 dólares los fines de semana. En siete días suelo cobrar 3.470 euros, a los que hay que restarle un 15% de tasas. Hace un total de 1.808 euros semanales".

Además, el español destaca que la clave de su capacidad de ahorro está en la diferencia entre lo que ingresa y sus gastos habituales, ya que paga alrededor de 140 dólares semanales de alquiler, unos 90 dólares en comida y apenas 20 dólares en gasolina al vivir cerca del trabajo: "Al final, pago todo más o menos en medio día de trabajo. Trabajo como un esclavo, pero el resto de días son de puro ahorro".

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Mario en Australia / Instagram

Pese a las cifras, Mario insiste en que su caso no significa que Australia sea un país donde el dinero llega fácilmente y asegura que es necesario esforzarse, adaptarse a trabajos exigentes y estar dispuesto a sacrificar tiempo libre y comodidad: "No quiero engañar a nadie ni hacer pensar que en Australia llueve dinero en cuanto aterrizas. Es un país donde, si sabes hacer medio bien las cosas, puedes sacarle un provecho económico".