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Herencias

María López-Escobar, experta en herencias: "Cuando no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge, heredan los hermanos y los sobrinos"

La abogada explica que los sobrinos pueden heredar por derecho de representación, ocupando el lugar de su progenitor

María López Escobar, abogada de herencias

María López Escobar, abogada de herencias / Youtube / Vilches Abogados Madrid

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Es habitual que las herenciasgeneren dudas entre los familiares. En este caso, es importante solicitar el certificado de actos de última voluntad, que acredita si la persona dejó un testamento ante notario. No obstante, no siempre existe un documento legal con la voluntad de la persona fallecida.

Habitualmente, las personas tienden a pensar en cónyuges, hijos o padres como herederos directos. Ahora bien, los sobrinos también pueden recibir la herencia de un familiar. Así lo explica la abogada María López-Escobar, especialista en herencias.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas. / .

"Hay que diferenciar dos vías. En primer lugar, si el tío dispusiese un testamento y en este no existiesen herederos forzosos como pueden ser descendientes o cónyuges, pueden nombrar perfectamente a sus sobrinos en el testamento y ser estos universales de toda la masa hereditaria", explica la experta.

Sin embargo, la letrada advierte sobre lo que ocurre cuando no hay ningún testamento: "En este caso, cuando no existen descendientes, ascendientes, ni cónyuge, heredan los hermanos y los sobrinos", detalla López-Escobar. Es decir, los sobrinos pueden heredar por derecho de representación, ocupando el lugar de su padre o madre, cuando este hubiera fallecido anteriormente.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Por ejemplo, si una persona fallece dejando un hermano sobreviviente y otro hermano ya fallecido con hijos, la herencia se reparte al 50% entre el hermano que vive y los sobrinos. "En este caso, se heredaría por sucesión intestada y operan las reglas del Código Civil", apunta la abogada.

A este respecto, el artículo 912 del Código Civil señala que la sucesión legítima tiene lugar "cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez". Seguidamente, cuando el testamento no contiene "institución de heredero en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los que corresponden al testador".

En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solo respecto de los bienes que no hubiese dispuesto. A continuación, también tiene lugar "cuando falta la condición puesta a la institución del heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer".

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Por último, la sucesión legítima tiene lugar "cuando el heredero instituido es incapaz de suceder". Como explica el artículo 927 del Código Civil, "quedando hijos de uno o más hermanos del difunto, heredarán a éste por representación si concurren con sus tíos. Pero si concurren solos, heredarán por partes iguales".

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