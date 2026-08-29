María José Tarancón, economista: "Las pymes y los autónomos somos el recaudador gratuito de Hacienda"

En España, los autónomos y las PYMES (Pequeña y Mediana Empresa) tienen un papel clave en el tejido empresarial. Este tipo de emprendedores y empresas forman parte de uno de los principales motores de la economía de nuestro país, debido a la generación de empleo y su creación de valor.

Según los últimos datos, a 31 de diciembre de 2025, había un récord de 3.431.797 trabajadores autónomos registrados en España. Por lo tanto, este colectivo representa cerca del 15-16% de la población ocupada, por encima de le media de la Unión Europea.

Agencia Tributaria / .

Aunque muchos autónomos trabajan de manera individual, más de 900.000 trabajadores por cuenta propia tienen empleados a su cargo. No obstante, el colectivo se enfrenta a múltiples desafíos, como los costes operativos y fiscales.

En este sentido, la economista María José Tarancón resaltó que en laSexta Xplica que "las PYMES y los autónomos somos el recaudador gratuito de Hacienda". Según la abogada, "es normal que la gente tenga una insatisfacción fiscal".

"Recaudamos el IVA los empresarios, retenemos el IRPF y hacemos los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades y del Impuesto de la Renta, adelantamos el dinero. Con lo cual, esto que nos lleva, a una insatisfacción fiscal", explicó en el formato de Atresmedia.

Una sede de la Agencia Tributaria. / ·

A este respecto, la colaboradora de televisión detalla que los empresarios y los autónomos "queremos luchar contra el fraude". Según Tarancón, "la fiscalía dice que Hacienda emitió 155 expedientes por delito fiscal, 643 millones de euros, 4 millones por expediente. ¿Pero esto a quién afecta? No afecta a autónomos y PYMES".

Cabe recordar que la economista rechazó los "discursos antiimpuestos" en el mismo programa, señalando que "España tiene que funcionar con sus impuestos". Sin embargo, Tarancón considera que sí debería cambiar la estructura fiscal y cómo se gestiona la recaudación.

"Otra cosa es lo que están sufriendo los autónomos y, sobre todo, los trabajadores hoy en día, no se debe tanto, bajo mi punta de vista, a lo que pagamos, sino a la recaudación, es decir, al conflicto que tiene la Agencia Tributaria en su afán confiscatorio", comentó la letrada.

"La gente no tiene ganas de pagar, y deben de pagar y no se debe facturar en negro. Hay que pasar todo en factura. Porque además, en nuestras declaraciones de renta, si tú haces servicios, en un momento determinado y solo si eres autónomo, te la vas a poder declarar. A mí me hace mucha gracia perdonar cuando yo oigo hablar del IVA, a mí el IVA me la trae al pairo", sentenció en televisión.