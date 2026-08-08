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HERENCIAS

María Cristina Clemente, notaria: "El peor error que suelen cometer las personas a la hora de dejar testamento es que lo redacten ellas mismas"

La experta en herencias explica cuál es uno de los errores más frecuentes al redactar este documento

María Cristina Clemente

María Cristina Clemente / X

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Los testamentos son documentos legales mediante las personas expresan su voluntad sobre cómo se debe repartir el patrimonio y sus bienes tras el fallecimiento. Este texto también permite nombrar a los herederos de la herencia y evita futuros conflictos entre los familiares.

Una de las características principales del testamento es que es voluntario y personal. Por lo tanto, lo hace la propia persona y no se puede delegar la redacción en nadie más. No obstante, se puede cambiar o revocar las veces que se requiera, siendo el último el único que tiene validez.

Un abogado firmando una herencia

Un abogado firmando una herencia / .

Ahora bien, otro de los factores clave de este documento es que suele firmarse ante un notario público para garantizar que tiene forma legal. En este sentido, la notaria María Cristina Clemente (@notariabuendia) ha explicado cuál es uno de los errores más frecuentes.

"El peor error que suelen cometer las personas a la hora de dejar testamento es que los redacten ellas mismas, que se hagan un testamento ológrafo en casa", explica la profesional. A este respecto, las normas no son iguales en todo el territorio. "No en toda España existe el mismo concepto de legítima", avisa la divulgadora.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Al mismo tiempo, otro de los elementos más importantes es "que la persona no se guarde nada". De esta manera, se pueden utilizar herramientas como "delegar la facultad de mejora entre cónyuges o, en el caso de que haya una persona con discapacidad, grabar la legítima con una sustitución fideicomisaria".

En este contexto, es habitual tener dudas con algunos bienes de valor como las joyas. La experta detalla que es mejor especificar qué pieza recibirá cada miembro de la familia para evitar conflictos entre los mismos y simplificar la gestión de la herencia.

"Las joyas deben incluirse en el testamento. Esto va a evitar múltiples conflictos familiares posteriores y a permitir decidir qué joya será para cada hijo o nieto", resalta la notaria. Asimismo, Clemente comenta que las joyas deben ser incluidas en el haber hereditario al formalizar la escritura.

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Posteriormente, los herederos que reciban la pieza tendrán que autoliquidar el Impuesto de Sucesiones por el valor de la misma. Con este trámite, la persona puede justificar fiscalmente la posesión de la joya. De esta forma, se justifica el origen de la joya y se puede acreditar su procedencia. La especialista anima a redactar un testamento con asesoramiento para evitar problemas y consecuencias legales, especialmente sobre el funcionamiento de las normativas territoriales y el sistema de legítimas.

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