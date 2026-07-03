Marcos López (18 años), instalador: "Quiero ser electricista porque tener una carrera ya no te asegura nada. Es un mundo en el que hay muy buen rollo y buena gente "

En los últimos años se ha cuestionado mucho el fenómeno de sobrecualificación que han sufrido algunas generaciones con grados universitarios a la hora de acceder a un puesto laboral concreto.

Mostrando así que el mercado a veces necesita otro tipo de perfiles y, dentro de los mismos, siempre habrá un espacio para aquellas personas que accedan a un puesto después de hacer un módulo de Formación Profesional.

Así lo arifmaba Marcos López, un joven de 18 años tras ganar el concurso de Jóvenes Instaladores organizado por el ASINEC de A Coruña; momento en el que explicó sus motivos en una entrevista con La Voz de Galicia.

Marcos comenta que siempre quiso ser electricista desde pequeño; algo que no solo se debe a su afán por los sistemas eléctricos, sino por cómo concibe su futura entrada al mercado laboral.

"En mi caso quiero ser electricista porque hay mucho futuro. Tener una carrera es algo que ya no te asegura nada", comentaba Marcos para reflejar una incómoda realidad del sistema universitario actual.

En este sentido, el joven asegura que ve más fácil encontrar trabajo en este tipo de oficios porque siempre se necesita gente; aunque bien es cierto que no es lo único que valora dentro del gremio de electricistas:

"Parece una tontería, pero es un mundo en el que hay muy buen rollo y buena gente, lo cual también es importante", afirmaba Marcos después de años siendo testigo de la vida laboral de su padre, el cual también es electricista.

En este sentido, el joven lo deja bastante claro: hay perfiles que lo tendrán más fácil para acceder al mercado laboral al especializarse en un gremio relacionado con una FP antes que con una carrera universitaria.