ECONOMÍA
Marcos López (18 años), instalador: "Quiero ser electricista porque tener una carrera ya no te asegura nada. Es un mundo en el que hay muy buen rollo y buena gente "
El joven explica por qué prefiere hacer una Formación Profesional para labrarse un futuro laboral
En los últimos años se ha cuestionado mucho el fenómeno de sobrecualificación que han sufrido algunas generaciones con grados universitarios a la hora de acceder a un puesto laboral concreto.
Mostrando así que el mercado a veces necesita otro tipo de perfiles y, dentro de los mismos, siempre habrá un espacio para aquellas personas que accedan a un puesto después de hacer un módulo de Formación Profesional.
Así lo arifmaba Marcos López, un joven de 18 años tras ganar el concurso de Jóvenes Instaladores organizado por el ASINEC de A Coruña; momento en el que explicó sus motivos en una entrevista con La Voz de Galicia.
Marcos comenta que siempre quiso ser electricista desde pequeño; algo que no solo se debe a su afán por los sistemas eléctricos, sino por cómo concibe su futura entrada al mercado laboral.
"En mi caso quiero ser electricista porque hay mucho futuro. Tener una carrera es algo que ya no te asegura nada", comentaba Marcos para reflejar una incómoda realidad del sistema universitario actual.
En este sentido, el joven asegura que ve más fácil encontrar trabajo en este tipo de oficios porque siempre se necesita gente; aunque bien es cierto que no es lo único que valora dentro del gremio de electricistas:
"Parece una tontería, pero es un mundo en el que hay muy buen rollo y buena gente, lo cual también es importante", afirmaba Marcos después de años siendo testigo de la vida laboral de su padre, el cual también es electricista.
En este sentido, el joven lo deja bastante claro: hay perfiles que lo tendrán más fácil para acceder al mercado laboral al especializarse en un gremio relacionado con una FP antes que con una carrera universitaria.
- Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
- Josep Pedrerol frena en seco el tenso cara a cara entre María Trisac y Carme Barceló
- Ya ha entrado en vigor: Cambios en las letras de las matrículas de los coches a partir del 1 de julio de 2026
- Inés García desvela cómo conoció a Lamine Yamal: 'Llevamos mucho más tiempo del que os imagináis
- Sarah Santaolalla no da crédito con Marcos Llorente: 'Es un tipo muy peligroso
- José Elías, empresario: 'La solución para que la gente abandone la ciudad y se traslade a los pueblos es bastante sencilla
- Vito Quiles se planta tras la orden de detención y desafía a Pedro Sánchez: 'Que sigan buscando
- Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”