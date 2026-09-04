Marc Vidal, analista económico: "El problema de la Seguridad Social que nadie quiere nombrar es que los migrantes cotizan sobre una base bajísima"

Marc Vidal, analista económico e inversor, ha puesto el foco en uno de los aspectos menos comentados del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones: la base sobre la que cotizan muchos trabajadores migrantes regularizados. Según su análisis, el problema no es tanto si cotizan o no, sino que lo hacen sobre bases muy reducidas, lo que limita su aportación real al sistema.

La diferencia entre cotizar y aportar

Vidal distingue claramente, en una nueva intervención en 'Herrera en Cope', entre que alguien esté afiliado y cotice, y que esa cotización sea suficiente para sostener el sistema. En su opinión, el relato oficial se centra en el número de nuevos afiliados, pero evita hablar de la cuantía real que ingresan esas altas.

Un trabajador que cotiza sobre la base mínima aporta muy poco en términos absolutos, aunque estadísticamente cuente como un cotizante más. Si la mayoría de los nuevos trabajadores regularizados se sitúan en ese tramo, el impacto financiero sobre las pensiones es limitado.

Marc Vidal en 'Herrera en Cope' / Cadena Cope

Bases mínimas frente a salarios altos

El argumento de Vidal se apoya en la estructura del mercado laboral español. Muchos de los empleos que ocupan los migrantes regularizados se concentran en sectores con salarios bajos: agricultura, hostelería, cuidados, limpieza y construcción en sus niveles más básicos.

Eso hace que sus bases de cotización se acerquen a los datos mínimos. En consecuencia, la cuota que ingresa cada uno de ellos es pequeña en comparación con la de un trabajador con un salario medio o alto. El inversor no niega que esas cotizaciones ayuden, pero sostiene que no pueden presentarse como la solución estructural al desequilibrio del sistema de pensiones.

El impacto en el sistema de pensiones

La Seguridad Social necesita ingresos suficientes para hacer frente a las prestaciones, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población. Si una parte importante de los nuevos cotizantes aporta cantidades reducidas, el alivio para el sistema es menor del que sugieren las cifras brutas de afiliación.

Vidal considera que ese es “el problema que nadie quiere nombrar”. Se habla de cientos de miles de nuevos cotizantes, pero no se explica que, en muchos casos, esas altas no se traducen en ingresos proporcionales para las arcas de la Seguridad Social.

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

El debate sobre la regularización

El analista no se adentra directamente en el debate político sobre las regularizaciones, pero su observación tiene implicaciones evidentes. Si el objetivo es reforzar la financiación de las pensiones, no basta con aumentar el número de afiliados. También es necesario que esos empleos tengan bases de cotización suficientes.

Eso conecta con otra cuestión de fondo: la calidad del empleo. Un mercado laboral con muchos salarios bajos y alta temporalidad genera cotizaciones reducidas, independientemente de la nacionalidad o situación administrativa de los trabajadores.

Vidal, por tanto, cuestiona los discursos que presentan las regularizaciones como una solución automática a los problemas de financiación.