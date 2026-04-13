Marc Márquez, piloto de MotoGP (33 años): "Soy autónomo, no tengo SL y con Hacienda es interpretable"

Marc Márquez ya es una de las grandes leyendas del motociclismo. El piloto de Cervera ha brillado en MotoGP durante más de diez años, firmando nueve títulos mundiales y consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte.

Uno de los temas más comentados en los últimos años fue su breve experiencia viviendo fuera de España, algo que explicó sin rodeos en una entrevista en 'La Sexta': "Yo he pagado toda mi carrera deportiva en España. No te voy a mentir; probé a vivir en Andorra dos meses seguidos y dije 'yo España y casa'. Yo en España estoy encantado".

También habló abiertamente de si decidió tributar en España para dar ejemplo, algo que fue contundente: "No lo hago para transmitir ningún mensaje, lo hago como lo siento, porque es así. Soy consciente de dónde van y dónde no van los impuestos".

En el tema económico, el piloto catalán detalló cómo fueron sus primeros grandes ingresos en MotoGP: "El bonus fue más de un millón, sí, pero más del 50% ¡pam!, Hacienda. 10% para el mánager, motos de entreno...".

Hohenstein-Ernstthal (Germany), 13/07/2025.- Ducati Lenovo Team rider Marc Marquez of Spain celebrates on the podium after winning the Moto GP race of the motorcycling Grand Prix of Germany at the Sachsenring racing circuit in Hohenstein-Ernstthal, Germany, 13 July 2025. (Motociclismo, Alemania, España) EFE/EPA/FILIP SINGER / FILIP SINGER / EFE

Sobre la gestión de aquel dinero, recordó el consejo que recibió en ese momento: "Parece mucho, pero es poco, déjalo en el banco". Y sobre su situación laboral lo dejó bien claro: "Yo soy autónomo, no soy una empresa, no tengo SL. Cuando te viene Hacienda es interpretable".

Una de sus inversiones más conocidas es su casa en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde reside desde hace varios años. Sobre esta propiedad, el propio Márquez explicó: "¿10 millones? Por ahí. Esa zona está por ahí. Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando, pero no lo he perdido, está ahí. La casa está pagada".

En lo personal, el piloto también ha querido destacar la normalidad con la que vive su entorno familiar pese a su éxito: "Mis padres nunca me han pedido dinero. Nunca. Es más, cuando les he dicho '¿Queréis algo?', me han dicho que no. Al final, evidentemente, yo les ayudo y les he ayudado, pero nunca me lo han pedido".

El de Cervera resume su filosofía de vida y deportiva en una idea muy clara que le ha acompañado desde el inicio: "Cuando tú llegas al mundial, ¿qué buscas? ¿Dinero o la mejor moto? A mí me enseñaron así, tuve mucha suerte. Me mentalizaron y ahora lo entiendo. Me dijeron: 'Buscamos la mejor moto, porque el dinero de verdad se gana en MotoGP'".

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Y, pese a todo lo que ha ganado, insiste en que nada ha cambiado su esencia: "Tengo la suerte de que el dinero no me ha cambiado el estilo de vida. Esto pasa muchas veces: la gente empieza a ganar dinero fuerte y le cambia el estilo de vida, pero yo con mis amigos me lo paso igual en cualquier sitio, no necesito postureo".