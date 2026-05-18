Manuel Berrera, jubilado anticipado: "Hay personas con 48 años cotizados que están penalizados entre un 10 y un 24%"

Uno de los factores que compromete la pensión de muchas personas jubiladas tiene que ver con los coeficientes reductores que se aplican en determinadas circunstancias que son desfavorables para el solicitante.

Especialmente, en aquellos casos en los que se genera una contradicción importante: la persona no llega a la edad mínima de jubilación, pero supera con creces la cantidad de años cotizados requerida por la Seguridad Social.

Algo que queda perfectamente ejemplificado a través de las palabras de Manuel Berrera, quien quiso emitir un comunicado al respecto a través de la asociación que recibe el nombre de "ASJUBI 40".

"Hay personas que tienen 40, 42, 45 y hasta 48 años cotizados y, aun así, están penalizados entre un 10 y un 24% (en referencia a la pensión recibida)". Siguiendo esto último, el jubilado solicitaba la "urgente eliminación de los coeficientes reductores".

En este sentido, hay que recordar que una persona solo accederá al 100% de su pensión potencial en caso de que tenga un mínimo de 38 años y tres meses cotizados, lo cual genera una zona gris para muchos usuarios.

Especialmente, para aquellos que tuvieron que trabajar a muy tempranas edades sin que su labor fuera reconocida de forma oficial por la Seguridad Social a causa de no haber superado la mayoría de edad, y muchos expertos señalan este sinsentido.

De esta manera, la asociación solicita que los usuarios puedan pedir la jubilación anticipada sin que su pensión se vea afectada al compensar un requisito con otro. Al fin y al cabo, si he cotizado mucho más del mínimo requerido, ¿por qué no puedo jubilarme antes de la edad especificada por la entidad?

En estos momentos, el debate sobre qué hacer con los coeficientes reductores para personas con más de 40 años cotizados sigue activo en el Congreso a falta de que se anuncie una resolución oficial al respecto.