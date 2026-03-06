Manuel Álvarez, experto en pensiones, avisa: "Para la jubilación, hay que ahorrar antes de los 30"

El sistema de jubilaciones va camino a la fallida. La planificación económica es importante para cuando llegue la edad de dejar trabajar. Comenzar antes de los 30 permite que el interés compuesto trabaje a tu favor, convirtiendo pequeñas aportaciones constantes en un capital significativo con mucho menos esfuerzo que si se empieza a los 50.

El economista y experto en pensiones Manuel Álvarez Rodríguez sostiene que la preparación para la jubilación debe comenzar en las primeras etapas de la vida laboral. En su obra sobre el sistema de pensiones, señala que "hay que empezar a ahorrar para la jubilación antes de los 30, casi desde el primer sueldo", afirma, con el objetivo de construir un respaldo económico a largo plazo.

No esperar a los 50 años

Álvarez, formado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha desarrollado su carrera profesional en el análisis del sistema de Seguridad Social. Además, ha colaborado como asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante un periodo en el que se impulsaron diversas reformas relacionadas con las pensiones públicas.

El especialista advierte que retrasar la planificación de la jubilación hasta edades cercanas a los 50 años puede limitar la capacidad de generar un ahorro suficiente, debido a que el tiempo disponible para acumular capital es menor y el esfuerzo económico tendría que ser más intenso en un periodo más corto.

E experto explica que comenzar a ahorrar de manera temprana permite distribuir el esfuerzo financiero durante más años y reduce la presión económica sobre el trabajador en las últimas etapas de su vida laboral.

Asimismo, señala que los trabajadores autónomos suelen enfrentar mayores dificultades para planificar su retiro, ya que en muchos casos cotizan por bases más bajas que los empleados por cuenta ajena, lo que se refleja en prestaciones de jubilación reducidas.

Álvarez recomienda revisar cuidadosamente los productos de inversión ofrecidos por las entidades financieras, evitando aquellos con comisiones elevadas o estructuras complejas que puedan perjudicar el rendimiento del ahorro.

También aconseja priorizar instrumentos financieros simples, con costos de gestión moderados y adecuada diversificación del riesgo, para proteger el capital acumulado a largo plazo.