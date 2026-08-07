Manolo, español viviendo en Tailandia: "Cobro una pensión de 1180 euros. Dejo un poco de dinero en España, y aquí llego al día 20 o 25 con 150 o 200 euros"

Manolo, un español jubilado que vive en Tailandia, ha explicado cómo organiza su economía con una pensión mensual de 1.180 euros. Su caso ha llamado la atención porque asegura que deja una pequeña parte del dinero en España, se queda con unos 1.000 euros para vivir en el país asiático y, aun así, suele llegar al día 20 o 25 del mes con entre 150 y 200 euros disponibles.

Su experiencia refleja una realidad que atrae cada vez a más jubilados: el coste de algunos gastos cotidianos puede ser más bajo que en España, especialmente si se elige una zona económica, se consume producto local y se lleva una vida alejada del turismo y del lujo.

Pero también deja claro que no existe una única forma de vivir en Tailandia, ya que el presupuesto cambia mucho según la ciudad, el alojamiento, la sanidad y las actividades que realice cada persona. Pero su caso en particular, sin demasiados excesos, expone una realidad.

Cómo organiza su pensión

Tal y como ha explicado en el canal de Instagram de Sergio Castillo, Manolo cobra 1.180 euros al mes, pero no utiliza todo ese dinero en Tailandia. Una parte la deja en España y se queda con aproximadamente 1.000 euros para cubrir sus gastos habituales en el país asiático.

Con esa cantidad paga el bungalow, la comida, la luz y el agua, además de las necesidades diarias que puedan surgir. Lo más llamativo de su testimonio es que no llega justo a final de mes. Según cuenta, entre el día 20 y el 25 todavía conserva entre 150 y 200 euros, lo que le permite afrontar la última semana con cierto margen.

En términos generales, su experiencia encaja con otros testimonios de jubilados españoles instalados en el país, aunque no todos manejan exactamente el mismo presupuesto. Algunos pensionistas aseguran que viven con entre 700 y 800 euros mensuales en zonas concretas, mientras que otros necesitan más dinero si pagan un alquiler elevado, tienen seguro médico privado, viajan con frecuencia o residen en lugares turísticos.

Tailandia de noche / Libre

Qué gastos tiene

El alojamiento es uno de los elementos que más puede cambiar el presupuesto mensual. Manolo habla de un bungalow, una opción que puede resultar más económica que un apartamento moderno en una zona céntrica o turística. En Tailandia todavía existen estudios y alojamientos sencillos por importes relativamente bajos, aunque los precios aumentan en ciudades como Bangkok, Phuket o determinadas zonas costeras.

A los gastos de vivienda hay que sumar la electricidad y el agua, dos partidas que también dependen del tamaño del alojamiento y del uso del aire acondicionado. En un país con temperaturas elevadas durante buena parte del año, este aparato puede incrementar considerablemente la factura si se utiliza durante muchas horas.

La alimentación es otro de los puntos que permiten ajustar el presupuesto. Comer productos locales y acudir a establecimientos frecuentados por residentes suele resultar más barato que comprar alimentos importados o acudir a restaurantes pensados para turistas.