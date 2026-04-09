Malas noticias para la jubilación anticipada: la pensión puede recortarse hasta un 30%

Si estás planeando jubilarte pronto, ten en cuenta que puedes encontrarte con una serie de coeficientes reductores que afectarán notablemente al montante final de tu pensión. Tan es así que puedes perder hasta un 30% del dinero que te corresponde.

Este es el impacto que puede sufrir tu pensión por la jubilación anticipada

Hay que tener en cuenta que la edad de jubilación en España actualmente es de entre 65 y 67 años. Jubilarse a los 61 años, que es la edad en la que se puede aplicar la máxima penalización, supone adelantar la jubilación en hasta 6 años.

Un dato importante a considerar al tomar la decisión de jubilarse con 61 años, es que el impacto del coeficiente reductor es para toda la vida. Es decir, la pensión que te queda será para siempre de un 30% menos de lo que deberías haber cobrado a tus 65-67 años.

Hay que tener en cuenta que la penalización en la jubilación depende en gran medida de los años cotizados; si se han cotizado menos de 38 años y medio, la penalización puede ser de ese 30% tan notorio. Dicho esto, con más años cotizados sigue habiendo recorte, pero generalmente menor.

Un pensionista muestra su descontento. / sport

La razón por la que la Seguridad Social lleva a cabo esta maniobra es por 'compensación'. Es decir, dado que vas a estar más años de los que deberías cobrando tu pensión, el dinero se compensa reduciendo la cantidad final del cobro.

También hay que considerar que jubilarse a los 61 años es algo excepcional. Solo puede darse de forma 'anticipada involuntaria'. Esto quiere decir que la jubilación solamente se hace disponible tras un despido o situación similar. Además, es necesario haber cotizado un mínimo de 33 años.

Existen ciertas excepciones que pueden acceder a la jubilación anticipada sin penalización alguna. Los casos más comunes son los que remiten a las profesiones de riesgo, como mineros o policías, y también ciertos funcionarios en regímenes especiales.

En definitiva, jubilarse a los 61 años es posible, pero en la mayoría de casos acaba saliendo bastante caro. Si aun así estás determinado a hacerlo, recuerda revisar debidamente todas las condiciones de ello y el impacto final en tu pensión.