Ni Madrid ni Barcelona: esta es la provincia con la pensión más baja de toda España

Las diferencias entre las pensiones que se cobran en diferentes puntos en España siguen agrandándose y ya dibujan un mapa de desigualdad cada vez más evidente. Mientras algunas provincais superan ampliamente los 1.800 euros mensuales de jubilación (de media), otras apenas alcanzan cifras inferiores incluso al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El caso más llamativo lo encontramos en Ourense, que registra actualmente la pensión media de jubilación más baja de España.

Según los últimos datos publicados por el sistema de Seguridad Social, los jubilados ourensanos perciben una media de 1.131,24 euros al mes, casi 90 euros menos que el SMI fijado para 2026 en 1.221 euros.

La situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta el perfil demográfico de esta provincia gallega. Ourense es la provincia más envejecida de España y una de las más envejecidas de Europa. Más del 32% de su población supera ya los 65 años y la edad media ronda los 52 años, muy por encima de la media nacional.

Un grupo de jubilados jugando a cartas en un parque. / EP

Se trata de un problema que tiene raíces históricas según denuncian expertos en dmeografía. Durante décadas, gran parte de los trabajadores de la provincia cotizaron por bases mínimas, sobre todo en sectores vinculados al campo, pequeñas explotaciones familiares y trabajo autónomo.

Ese "efecto arrastre" sigue afectando hoy a las nuevas generaciones de jubilados, quienes perciben pensiones sensiblemente inferiores a las de otros puntos de España.

Si comparamos con otras zonas de España, el contraste es gigante: en Bizkaia la pensión media de jubilación roza ya los 1.933 euros mensuales y en Madrid supera los 1.790 euros. En ambos casos, hablamos de ingresos muy por encima del SMI.

De esta forma, uno de los principales problemas al que se enfrenta el sistema de pensiones en España es esa profunda desigualdad que se da entre regiones. Una desigualdad que la encontramos en la explicación de su tejido productivo.