Luis Garvía, experto en economía: "Los trabajadores de la construcción y las limpiadoras de hoteles tendrían que retirarse antes, pero los funcionarios pueden hacerlo más tarde"

Hace un mes, la Comisión Europea publicó el European Financial and Stability Integration Review de 2026. En este informe anual, el Ejecutivo comunitario compara los sistemas de pensiones de los países miembros. Según el documento, "la rentabilidad obtenida por España es la peor de toda la Unión Europea".

En este sentido, la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas de España preocupa a los expertos económicos. El envejecimiento de la población producirá un aumento en el gasto de las prestaciones, la sanidad y la dependencia. Por este motivo, la edad ordinaria de jubilación se ha ido incrementando de manera progresiva.

Una pareja de jubilados realiza sus compras en un supermercado BonPreu, en Barcelona. / ZOWY VOETEN / EPC

Hasta ahora, podían acceder a la jubilación los trabajadores de 65 años que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más. No obstante, la previsión es que la edad de jubilación podría aumentar hasta los 66 años y 10 meses, debido a la subida progresiva de la reforma de pensiones.

La finalidad del aumento de la edad ordinaria de jubilación es mantener el equilibrio entre la población activa laboralmente y los pensionistas. Sin embargo, el experto en economía Luis Garvía aclara que no es suficiente. Durante la emisión de 'Y ahora Sonsoles', el economista señala que "la esperanza de vida hace 20 años era de 74 años; ahora vivimos 84 años".

Actualmente, factores como la baja natalidad, la precariedad laboral o el aumento de la esperanza de vida están acrecentando la diferencia entre el número de pensionistas y los trabajadores en activo. Por este motivo, algunos expertos opinan que habría que subir la edad de jubilación hasta los 72 años.

El economista explica que "hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado; ahora son solo 2,3". Según Garvía, la solución pasa por equilibrar el sistema de pensiones con un aumento de la edad de jubilación: "Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años, según cálculos matemáticos, para que salieran las cuentas".

Albañil en una obra / .

Posteriormente, la tertulia giraba alrededor de Francisco, un marmolista que se ha tenido que jubilar con 62 años por problemas físicos. En este contexto, el experto en economía defendía que la edad de jubilación fuera distinta según la profesión: "Hay personas que si están bien de salud y conservan todas sus facultades físicas y mentales pueden jubilarse más tarde de los 65 o 66 años perfectamente, dependiendo del trabajo".

Al respecto, Garvía añade que los trabajadores de la construcción o las limpiadoras de hoteles tendrían que retirarse con anterioridad. Ahora bien, empleados de su profesión o funcionarios podrían seguir en activo "perfectamente" superada la edad de jubilación ordinaria.