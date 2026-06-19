Luis Garvía, experto en economía: "El ascensor social, que debería ser algo fundamental en un estado de derecho, está roto"

En los últimos años se ha puesto mucho en entredicho el famoso fenómeno conocido como ¨ascensor social¨, aquel con el que una generación consigue superar el nivel de vida que tenía la anterior.

En la actualidad hay muchos factores que dificultan esta tarea, comenzando por la situación de desestabilidad económica que se procede de diferentes puntos de la sociedad globalizada. Pero, ¿está tan roto como parece?

El experto en economía, Luis Garvía, lo tiene claro y ya lo comentó en el último programa de LaSexta Xplica con una serie de declaraciones que no tienen ningún tipo de desperdicio al respecto.

Para el especialista, el problema principal reside en cómo la política fiscal está fallando a la hora de redistribuir la riqueza que obtiene a través de los impuestos. Algo especialmente grave porque, según comenta Luis Garvía, se están batiendo récords de recaudación.

No obstante, el especialista aclara un matiz importante sobre el concepto de riqueza: esta consistiría en mejorar el estado actual tanto del sistema de salud como del de educación, lugares donde encontraríamos los principales problemas.

Para Luis Garvía, la política está fallando en el momento en el que crecen las colas de espera de los centros médicos y las aulas de los centros educativos se encuentran cada vez más masificadas.

Además, el experto señala que esta redistribución está fallando en ambas direcciones, dado que no mejora la situación de aquellas personas que llevan dichos sectores ni la de los usuarios que utilizan sus servicios.

Algo que desemboca en una conclusión rotunda: ¨El ascensor social, que debería ser absolutamente fundamental si pensamos en el estado de derecho, no es que esté roto; está reventado¨, concluía Luis Garvía.