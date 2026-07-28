Lucía, abogada: "Hay mucha gente que cree que si sus padres le dieron cosas en vida, no tendrá ninguna importancia cuando llegue el momento de heredar, pero no es así"

Hay muchos mitos relacionados con cómo se gestionan las herencias que generan confusión en relación a ciertos apartados cruciales de la misma. Por poner un ejemplo: ¿qué ocurre en el reparto de la herencia en caso de que los padres ya hayan hecho donaciones en vida a sus hijos?

Parece una pregunta simple, pero la abogada Lucía Menéndez asegura que se trata de una situación más compleja de lo que puede parecer en un primer momento. Tanto es así que esto puede llevar a la familia a graves conflictos entre sus miembros en caso de que no se haga una buena gestión de la herencia.

Lucía Menéndez, abogada / @luciamenendezabogada

¿Qué son las donaciones colacionables y cómo influyen en el reparto de una herencia?

En una de sus últimas publicaciones, Lucía Menéndez compartía información crucial con respecto a una creencia errónea por parte de aquellos que piensen que el reparto de la herencia se hará con independencia de si ya han recibido una donación de los padres cuando estaban vivos.

¨Hay mucha gente que cree que si sus padres le dieron cosas en vida, no tendrá ninguna importancia cuando llegue el momento de heredar, pero no es así¨, comentaba Lucía Menéndez para asegurar que dichas donaciones pueden ser consideradas como parte de la herencia por la Ley.

En este sentido, existen casos en los que la justicia ha dictaminado que dichas donaciones constan como adelantos de la herencia en sí misma, por lo que el reparto entre los hermanos se vería afectado en función de los movimientos que hicieran los padres en términos de donaciones en vida.

Este es el ejemplo que ponía la experta: ¨Imagina una familia con dos hermanos en la que los padres deciden dar 50.000 euros a uno de ellos para ayudarle a comprar una vivienda, pero al otro no. Pasan los años, fallecen los padres y llega el momento de repartir la herencia. Ahí aparece un concepto que mucha gente desconoce: las donaciones colacionables¨.

Un abogado firmando una herencia / Imagen de archivo

Según este último, las donaciones que se hicieran años atrás se han de tener en cuenta en el reparto de la herencia y ahí es donde aparecen los conflictos familiares, según la experta abogada. Razón de más para buscar un buen asesoramiento en este tipo de procesos, dado que no siempre se resuelven de manera sencilla.

En este caso, la experta también anima a los propios padres a que gestionen su herencia teniendo en cuenta las donaciones que hayan hecho de cara a que luego los hijos no se acaben peleando por ella y tengan que recurrir a la justicia para esclarecer aquellos apartados de la misma que generen confusión.

De ahí que muchos expertos recomienden que las herencias sean lo más específicas posibles y sus contenidos se señalen de forma explícita con el objetivo de evitar futuros malentendidos cuando llegue el momento del reparto entre los herederos.