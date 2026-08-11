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Lowi integra todo el fútbol y deportes de DAZN desde hoy en su oferta

La llegada de DAZN coincide con el arranque de la nueva temporada de LALIGA EA SPORTS

Con esta incorporación, Lowi refuerza su propuesta de entretenimiento con la mayor variedad de servicios de streaming

La llegada de DAZN coincide con el arranque de la nueva temporada de LALIGA EA SPORTS

La llegada de DAZN coincide con el arranque de la nueva temporada de LALIGA EA SPORTS / Lowi

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Lowi anuncia que desde hoy sus clientes tienen disponible todo el fútbol y deportes de DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada de LALIGA EA SPORTS. 

El servicio de DAZN facilita a los clientes disfrutar de las competiciones deportivas más relevantes del panorama nacional e internacional a través de una experiencia sencilla e integrada. De esta forma, Lowi continúa ampliando las opciones disponibles para que cada usuario pueda personalizar su oferta de entretenimiento en función de sus intereses.  

Los clientes de Lowi podrán disfrutar del mejor deporte en directo con la misma filosofía que define a la marca: sencillez, transparencia y manteniendo el control de todos sus servicios desde la app Mi Lowi.

Planes para disfrutar del mejor fútbol

Lowi en el arranque de LALIGA EA SPORTS contará con:

  • Plan Fútbol de DAZN: el plan para los más futboleros, que incluye LALIGA EA SPORTS (5 partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas y el partido en abierto), toda la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la NFL y mucho más por 14,99€/mes durante 12 meses para todos nuestros nuevos clientes. Después el precio será 19,99€/mes.
  • Además, los clientes de cartera de Lowi contarán con el Plan Premium de DAZN: el plan más completo, con todos los contenidos de DAZN Fútbol y DAZN Motor, todas las competiciones de baloncesto de la acb (Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa) y la NBA (180 partidos, el All-Star Weekend al completo, las finales de conferencia y las Finales de la NBA), además de la NFL (5 partidos semanales, los playoffs, la Super Bowl y Game Time).

Una propuesta de entretenimiento cada vez más completa

Con la incorporación de DAZN, Lowi amplía su catálogo de entretenimiento con las competiciones deportivas más destacadas del momento. Esta nueva propuesta se suma al resto de plataformas ya disponibles en Lowi y consolida la oferta más completa del mercado español.  

Así, la compañía demuestra que cada cliente puede acceder a los contenidos que mejor se adaptan a sus intereses. Lowi continúa apostando por un modelo que permite combinar conectividad y entretenimiento de forma sencilla, flexible y adaptada a sus necesidades.

Fuente: La Nueva España

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