La Ley de Propiedad Horizontal advierte: solo podrás evitar el cargo de presidente de la comunidad bajo estos requisitos concretos

Ser presidente de una comunidad de vecinos es una tarea muy compleja en caso de que no se cuente con una entidad administradora. Algo que provoca que muchas personas quieran delegar el cargo en caso de que sean elegidos en la ya conocida rotación que se hace cada varios años.

Pero, ¿hay alguna forma de evitar ser nombrado como tal? Según la Ley de Propiedad Horizontal, existen varias situaciones en las que una persona podría rechazar el cargo, pero solo en caso de que se cumplan varios requisitos muy concretos.

Una junta de vecinos / Imagen de archivo

¿En qué casos puede un vecino negarse a ser presidente de la comunidad?

Para dar una respuesta a la pregunta planteada anteriormente, debemos fijarnos en el artículo 13.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. En él, se establece que ningún vecino puede negarse a asumir el cargo por mero rechazo personal, pero sí existen ciertas excepciones aplicables al respecto.

En este caso en concreto, lo que más interesa a la legislación es que la persona que vaya a ser nombrada presidente de la comunidad sea capaz de ejercer sus funciones de forma adecuada. Por tanto, dichas excepciones tendrán que ver con situaciones en las que ocurra justamente lo contrario.

En este mismo sentido, la persona puede alegar tener problemas graves de salud que le impidan ejecutar el rol de presidente de forma adecuada, provocando un perjuicio en la comunidad de vecinos que se podría evitar nombrando a otro candidato para el cargo.

En relación a esto último, la Ley de Propiedad Horizontal también valora el hecho de tener una edad avanzada como una excepción. Si la persona que va a ser nombrada posee más de 70 años, la comunidad puede valorar la posibilidad de que delegue el rol de presidente a otro vecino.

Esto último es algo importante a tener en cuenta: la Ley de Propiedad Horizontal exige que se establezca un acuerdo dentro de la comunidad de vecinos al respecto antes de dar el siguiente paso. Si dentro de la junta se considera que la persona puede hacer de presidente con normalidad y esta se niega, deberán recurrir a la justicia.

Una junta de propietarios / Imagen de archivo

No obstante y teniendo en cuenta que toda comunidad de vecinos debe velar por su propio beneficio, es probable que el relevo de la presidencia se apruebe en todos aquellos casos en los que el candidato potencial aporte una razón de peso.

Y precisamente ahí está el quid de la cuestión de esta sección de la Ley de Propiedad Horizontal: todo el mundo está obligado a hacer de presidente cuando le toque, salvo cuando su desempeño vaya a comprometer el futuro estado de salud de la comunidad de vecinos.

Ya sea por edad avanzada, enfermedad crónica o movilidad reducida, la persona podrá negarse a ejercer la presidencia. No obstante, hay que recalcar que estas son las únicas excepciones recogidas por la legislación.