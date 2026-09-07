La Ley de Propiedad Horizontal advierte: la comunidad puede usar tu vivienda para instalar un ascensor en el edificio si se cumple este requisito

Ser propietario de una vivienda localizada en un edificio convierte a la persona directamente en parte de una comunidad que debe velar por los intereses comunes de la misma. Esto hace, entre otras cosas, que deba prestar servicio en aquellas situaciones que sean requeridas por la Ley de Propiedad Horizontal frente al resto de vecinos.

Algo que genera mucha confusión en ciertas situaciones complejas como, por ejemplo, aquellas en las que la comunidad puede invadir tu vivienda con el objetivo de instalar un ascensor. Y, aunque parezca que no, en este caso el propietario debe acatar lo que se establezca durante la junta que se haga al respecto.

Eso sí, esto solo se hará en caso de que se cumplan una serie de requisitos que se encuentran especificados dentro de la legislación con el objetivo de evitar potenciales conflictos entre el propietario y la comunidad de la que forme parte.

Un instalador de ascensores / Imagen de archivo

¿Pueden invadir mi casa para instalar un ascensor?

Por increíble que parezca, la Ley de Propiedad Horizontal especifica que los propietarios están obligados a ¨permitir en sus inmuebles las servidumbres imprescindibles para crear servicios comunes acordados por la comunidad¨. Pero, ¿qué significa esto exactamente?

Dicho de otra manera, el artículo 91.C) de la legislación establece que el propietario está obligado a ceder parte de su vivienda siempre y cuando esto facilite la instalación de servicios como ascensores; siempre y cuando sean indispensables para la vida del resto de vecinos (como, por ejemplo, aquellos que posean problemas de movilidad).

No obstante, para que esto ocurra se ha de aprobar antes a través de una mayoría simple obtenida durante una junta de vecinos. Además, esta decisión se debe haber tomado a raíz de un informe técnico que acredite que esta opción es la única viable a la hora de instalar un ascensor en el edificio.

Solo así, la ley se pondrá a favor de la comunidad frente al propietario cuya vivienda sea invadida. Sobre todo, en aquellos casos en los que uno de los vecinos del edificio posea más de 70 años o posea problemas de movilidad, en cuyo caso la instalación del ascensor es obligatoria en cualquier caso.

Eso sí, esto no implica que el propietario deba acatar la decisión de la comunidad sin recibir una compensación económica como resultado de la invasión de su vivienda. En este sentido, los expertos aseguran que este podrá solicitar una indemnización por daños y perjuicios.

Imagen de un ascensor / Imagen de archivo

De esta manera, la Ley de Propiedad Horizontal ataja este tipo de situaciones con el objetivo de prevenir posibles conflictos legales entre los vecinos que conformen una comunidad. Algo esencial, sobre todo, en aquellos casos con circunstancias tan complejas como estas.

En conclusión, la legislación es clara: pueden invadir tu propiedad para instalar un ascensor, pero solo si existe un informe técnico que acredite que es indispensable y consenso total dentro de la propia comunidad de vecinos.