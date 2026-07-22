La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones lo confirma: sacar dinero en efectivo antes de repartir una herencia no evita pagar menos impuestos

Cuando una persona de edad avanzada empieza a preparar el reparto de su patrimonio, es habitual que aparezca un consejo tan extendido como peligroso: sacar el dinero del banco antes del fallecimiento para que no forme parte de la herencia y así pagar menos impuestos. El problema es que esta estrategia no solo puede resultar ineficaz, también puede acabar generando problemas con Hacienda.

La legislación española contempla mecanismos para evitar este tipo de maniobras y permite a la Administración revisar los movimientos bancarios realizados en los meses previos al fallecimiento. En muchos casos, retirar el dinero de la cuenta no impedirá que ese patrimonio termine tributando como parte de la herencia.

Hacienda puede volver a incluir ese dinero en la herencia

Uno de los datos menos conocidos del Impuesto sobre Sucesiones es que la ley presume que determinados bienes siguen formando parte del patrimonio del fallecido, aunque ya no aparezcan en sus cuentas bancarias.

La Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que los bienes que pertenecieron al fallecido durante el año anterior a su muerte pueden incorporarse al caudal hereditario salvo que se demuestre de forma suficiente que fueron transmitidos y que ya no permanecen, directa o indirectamente, en poder de los futuros herederos o familiares cercanos.

En la práctica, esto significa que retirar grandes cantidades en efectivo no basta para evitar el impuesto. Si Hacienda detecta movimientos llamativos durante una comprobación, podrá exigir explicaciones sobre el destino de ese dinero.

Y aquí reside la clave del asunto: la carga de la prueba corresponde al contribuyente. Son los herederos quienes deberán acreditar mediante facturas, contratos, recibos, justificantes bancarios o cualquier otro documento que esas cantidades se utilizaron realmente para otro fin.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Los tribunales españoles han respaldado en varias ocasiones esta interpretación, confirmando regularizaciones cuando los herederos no pudieron justificar qué ocurrió con importantes sumas retiradas poco antes del fallecimiento del titular.

Cuándo retirar dinero sí puede estar justificado

No todas las retiradas de efectivo generan problemas. Si una persona autorizada dispone para atender las necesidades del titular (como pagar una residencia, tratamientos médicos, cuidadores, suministros o deudas) esas cantidades pueden quedar fuera del caudal hereditario.

Eso sí, será imprescindible conservar toda la documentación que demuestre el destino del dinero. Sin pruebas, Hacienda puede considerar que el efectivo seguía formando parte del patrimonio del fallecido.

Otra situación distinta es cuando el propio titular entrega el dinero en vida a un hijo u otro familiar. En ese caso, la operación puede calificarse como una donación, lo que no elimina la tributación, sino que simplemente cambia el impuesto aplicable. Será el beneficiario quien, con carácter general, deba liquidar el Impuesto sobre Donaciones.