La ley lo confirma: si un inquilino abandona el alquiler antes de tiempo, el casero puede reclamar dinero

Si estás pensando en cambiar de vivienda y quieres hacer la transición de forma inmediata, mejor que te lo pienses dos veces: abandonar el piso de forma súbita podría derivar en que debas pagarle una indemnización al que fuera tu casero.

Ojo con dejar un alquiler antes de tiempo: estas son las condiciones

Así lo recoge la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que recoge en qué escenarios es posible que un inquilino pueda abandonar la vivienda antes de que venza su contrato. Porque en efecto, es posible, pero siempre y cuando se tengan en cuenta una serie de condiciones.

En primer lugar, es necesario que hayan pasado un mínimo de 6 meses desde que se firmó el contrato original. En segundo lugar, hay que avisar al propietario con un mínimo de 30 días de antelación, y para finalizar debe existir una cláusula en el contrato que recoja la indemnización.

Y es que en el punto final es donde se encuentra la clave: la compensación económica por abandonar la vivienda antes de lo determinado solamente podrá llevarse a cabo si aparece reflejada en forma de cláusula en el contrato firmado por ambas partes.

Pisos en alquiler en Barcelona. / Jordi Cotrina

En general existen dos formas en las que se expresa esta indemnización: como una mensualidad de alquiler por cada año de contrato pendiente, o aplicándose la parte proporcional del contrato si queda menos de un año de vigencia del mismo.

A efectos prácticos, esto se traduce en que se aplican 2 mensualidades si restan 2 años de contrato, mientras que si lo que queda del contrato son unos 6 meses, entonces lo que se aplicará será una media mensualidad.

En todo esto es esencial que no se abandone la vivienda antes de cumplir los primeros 6 meses de contrato; si ocurre, se puede considerar un 'incumplimiento' contractual y no solo un 'desistimiento', lo que a nivel legal puede derivar en todavía más complicaciones.

Así que, en resumen, sí: puedes abandonar el piso de alquiler antes de que se cumpla la totalidad del contrato que tenías firmado. Pero siempre que todas las partes así lo recogieran anteriormente y teniendo el conocimiento de cómo ello te puede afectar a nivel legal y económico.