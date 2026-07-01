Legends Global incorpora a Carlos Bessa como Director de Marketing para Iberia

Legends Global ha incorporado a Carlos Bessa como Director de Marketing para Iberia, reforzando así su estructura en España y Portugal en un momento de fuerte crecimiento para la compañía y para la industria del deporte y el entretenimiento en la región.

Desde esta posición, Bessa liderará la estrategia de marketing y comunicación de Legends Global en Iberia, con el objetivo de impulsar el posicionamiento de la marca y acompañar el crecimiento de la compañía junto a clubes, ligas, recintos deportivos, venues de entretenimiento y socios estratégicos.

La incorporación se produce en un momento de fuerte crecimiento para Legends Global en Iberia. La compañía trabaja en la región junto a organizaciones como Real Madrid, FC Barcelona, Valencia CF y FC Porto, colaborando en proyectos vinculados a la transformación de estadios, la hospitalidad premium, el desarrollo de negocio y la experiencia de aficionados y visitantes. La compañía cuenta con una red global de más de 450 venues, 20.000 eventos y 165 millones de visitantes al año; Legends ayuda a sus socios a maximizar el valor de sus activos y crear experiencias memorables para aficionados y clientes.

Legends Global es socio estratégico del SoFi Stadium, uno de los estadios del Mundial y donde jugará la selección española contra Austria / Visit California

A nivel internacional, Legends Global es socio estratégico de algunos de los clubes, venues y destinos de entretenimiento más emblemáticos del mundo, entre ellos Chelsea Football Club, AO Arena, Olympia London, OVO Arena Wembley, Avicii Arena, Strawberry Arena, AT&T Stadium, SoFi Stadium y One World Observatory.

Carlos Bessa aporta una sólida trayectoria internacional en marketing, comunicación y desarrollo de marca, construida en algunos de los sectores más competitivos de la economía. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de responsabilidad en organizaciones como Sport Zone y Continente (Grupo Sonae), Turismo de Azores, Turismo de Oporto y Norte de Portugal y, más recientemente, Corticeira Amorim, líder mundial del sector del corcho.

"La compañía está transformando la industria del deporte"

Nuno Moura, Managing Director Iberia de Legends Global, ha explicado que "la incorporación de Carlos refuerza nuestra apuesta por Iberia en un momento clave para la industria. Su experiencia en construcción de marca, comunicación y desarrollo de negocio será fundamental para seguir impulsando el crecimiento de Legends y acompañar a nuestros socios en la creación de experiencias cada vez más relevantes para los aficionados".

Por su parte, Bessa ha reconocido que "es un privilegio incorporarme a una compañía que está ayudando a transformar la industria del deporte y el entretenimiento a escala global. Afronto esta nueva etapa con la ilusión de contribuir al crecimiento de Legends Global en Iberia y seguir construyendo una marca cada vez más relevante para nuestros clientes y socios".