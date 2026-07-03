Laura Lobo, experta en herencias: "Para poder cobrar una herencia es necesario hacer el reparto de la misma"

Los procesos de distribución y reparto de una herencia no siempre son fáciles, y no solo cuando no queda clara la asignación de la misma a cada parte y hay que ponerse de acuerdo, sino cuando existen conflictos entre los herederos.

En este mismo sentido, hay muchas personas que se han hecho la misma pregunta: ¿Puedo cobrar una herencia sin que se enteren todos los herederos? Una cuestión a la que Laura Lobo, experta en la materia, ha querido dar una respuesta clara y concisa.

En una de sus recientes publicaciones en Instagram, la especialista lo aclaraba con unas declaraciones que no dan lugar a equivocaciones: solo se podrá cobrar una herencia en caso de que se haya hecho un reparto previo de la misma.

Además, esto último solo se producirá en caso de que se haya dado un paso previo, el cual consiste en que todos los herederos hayan sido notificados y ofrezcan su consentimiento para continuar con el proceso.

En caso de que no se respeten estas normativas y la herencia se produzca sin que se entere algún heredero, este último podrá recurrir a la justicia con el objetivo de tomar represalias y esclarecer el caso.

Pero, ¿qué ocurre en el caso de que un heredero esté obstaculizando una herencia para perjudicar al resto? En este sentido, Laura Lobo asegura que hay herramientas para lidiar con este tipo e situaciones:

¨Existen mecanismos judiciales para avanzar la herencia y obligar a aquellos herederos que no hacen nada a que acepten la misma¨, comentaba la experta para aclarar que hay soluciones incluso ante los casos más complicados.

Por tanto, lo que debemos tener en mente se resumen en una máxima que es inherente a todas las herencias: solo se podrá cobrar en caso de que se haya notificado a todos los herederos y se produzca un reparto con total consentimiento.