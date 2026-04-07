Laura Lobo, abogada, desmonta un mito muy extendido: "Hacer testamento siempre es recomendable"

La duda es habitual: si una persona no posee bienes inmuebles, ¿realmente necesita hacer testamento?

Para muchos, la respuesta parece evidente. Sin embargo, la abogada especializada en familia y herencias Laura Lobo explica que esta creencia es errónea y que el testamento es una herramienta útil para cualquier patrimonio, por pequeño que sea.

Un trámite que ahorra tiempo y dinero

La abogada subraya que el primer motivo es estrictamente práctico. Cuando alguien fallece sin testamento, la ley obliga a iniciar una declaración de herederos abintestato, un procedimiento notarial más lento y costoso que el propio testamento. Este proceso añade carga burocrática y económica a los familiares en un momento especialmente delicado.

La abogada insiste en que, incluso sin propiedades inmobiliarias, casi todas las personas dejan algún tipo de activo: dinero en cuentas, inversiones, vehículos o bienes personales con valor sentimental.

Con un testamento, el titular puede decidir libremente el destino de esos bienes, evitando que sea la ley quien determine el reparto.

Decisiones que van más allá del patrimonio

Otro aspecto que destaca Lobo es que el testamento no solo sirve para distribuir bienes. También permite tomar decisiones de enorme trascendencia, como nombrar un tutor para los hijos menores. En ausencia de testamento, esta responsabilidad recaería en un juez, lo que puede generar incertidumbre en la familia.

La experta recuerda que este documento es una herramienta de planificación que aporta tranquilidad, reduce conflictos y garantiza que se cumpla la voluntad de la persona fallecida.

Una recomendación clara

La conclusión de Laura Lobo es firme: independientemente del tamaño del patrimonio, hacer testamento siempre es aconsejable. Su recomendación es buscar asesoramiento profesional para elaborar un documento adaptado a cada situación personal y que refleje fielmente los deseos del testador.

En palabras de la propia abogada, recogidas en su vídeo: "Lo recomendable es que siempre te asesores sobre tu situación concreta para hacer un testamento que se adapte a ti".