KitKat confirma el robo de doce toneladas de chocolate: no afectará a la Semana Santa

Este fin de semana, KitKat fue protagonista de uno de los mayores robos recientes en la industria alimentaria. La compañía transportaba un cargamento de 413.793 chocolatinas desde el centro de Italia con destino a Polonia, como parte de su red habitual de distribución en Europa. Sin embargo, el trayecto se vio interrumpido por un inesperado asalto en plena carretera.

El robo, que afectó a unas 12 toneladas de producto, ha generado preocupación tanto en la empresa como en el sector logístico. Este tipo de incidentes no solo implica pérdidas económicas importantes, sino también posibles alteraciones en la cadena de suministro. La magnitud del cargamento sustraído ha hecho que el caso reciba especial atención.

¿Escasez de productos?

Desde la compañía han advertido que este suceso podría provocar cierta escasez de productos de chocolate en algunos mercados europeos. No obstante, han querido transmitir tranquilidad a los consumidores, asegurando que la situación está bajo control y que no tendrá un impacto significativo inmediato.

En particular, han subrayado que el suministro de cara a celebraciones importantes como la Semana Santa no se verá afectado. Este periodo suele ser clave para el consumo de productos dulces, por lo que evitar cualquier interrupción resulta prioritario para la marca.

Por su parte, Nestlé, empresa matriz de KitKat, ha reforzado este mensaje de calma. Según han explicado, el abastecimiento está garantizado y no existe riesgo de desabastecimiento generalizado en los principales mercados europeos.

Además, la compañía ha confirmado que ya está colaborando activamente con las autoridades locales para esclarecer lo ocurrido. También trabaja junto a sus socios logísticos para identificar posibles fallos en la seguridad del transporte y prevenir incidentes similares en el futuro.

Uno de los aspectos que más preocupa es el posible destino del producto robado. Desde la empresa han advertido que las chocolatinas podrían aparecer en canales de venta no oficiales, lo que podría suponer un riesgo tanto para la marca como para los consumidores.

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Por ello, KitKat ha pedido colaboración para detectar cualquier irregularidad en el mercado. En caso de identificar productos sospechosos, los sistemas de escaneo permitirán alertar a la compañía, que se encargará de trasladar la información a las autoridades competentes para su correcta gestión.