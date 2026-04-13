Justo Márquez, jubilado de 63 años sobre las pensiones: "Es una maravillosa paga"

A lo largo de los últimos años, hemos visto como muchos pensionistas que solicitaron la jubilación anticipada a la Seguridad Social recibieron importantes penalizaciones, pero también existe otro lado en este tipo de historias.

Este último queda perfectamente reflejado gracias a la figura de Justo Márquez, pensionista de 63 años que solicitó la jubilación anticipada a la entidad y que reaccionaba con emoción al ver su primera paga en el banco.

En este mismo sentido, el jubilado señalaba la importancia del hecho a partir de la cantidad de esfuerzos que habría dedicado a lo largo de su vida para llegar a ese momento. Cosa que celebraba con las siguientes declaraciones:

"Llevo más de 35 años cotizando a la Seguridad Social. Es una paga buena y maravillosa". Una cifra que hizo que muchos levantasen la ceja ante la idea de que el número mínimo requerido por la entidad es de 36 años y 6 meses.

La razón de esto último tiene que ver con que Justo trabajó en dos régimenes diferentes a lo largo de su vida, siendo uno de ellos el de trabajador por cuenta propia. No obstante, tuvo que retirarse antes de tiempo por temas de salud.

En relación a esto último, hay que destacar que la jubilación anticipada de justo se produjo gracias al veredicto del Tribunal Médico, el cual constató que no se encontraba en condiciones aceptables como para desempeñar su vida laboral con normalidad.

"Hoy es un día de mucha alegría y mucho entusiasmo para aquellas personas con son pensionistas", declaraba Justo en un clip que logró enternecer a toda su comunidad de Tiktok hasta volverse viral en redes sociales.

En este mismo sentido, Justo Márquez consta como uno de esos rostros que visibilizan la importancia del sistema de pensiones y lo crucial que resultaría garantizar su sostenibilidad a largo plazo.