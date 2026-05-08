La Justicia se pone seria y obliga a la Seguridad Social a dar la incapacidad permanente a una mujer con endometriosis

Hay ciertas ocasiones en las que la Seguridad Social se ve obligada a dar el brazo a torcer a razón de un toque de atención por parte de la justicia. Sobre todo, en aquellos casos donde se valora si otorgar o no la incapacidad permanente a una persona.

Así fue el reciente caso de una mujer extremeña, la cual ha recibido una pensión por dicha circunstancia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le diera la razón frente a la seguridad social.

La principal razón de su incapacidad reside en un cuadro clínico de endometriosis, la cual impide que la mujer desempeñe sus funciones laborales de forma correcta, según dictaba la ya mencionada sentencia.

En el diagnóstico aportado para la solicitud de la pensión por incapacidad, el tribunal médico alegaba dolor persistente en el coxis y en la región sacra, ovarios adheridos y flexión limitada a causa de dichas incidencias físicas.

Esto último constaba como impedimento clave para la vida laboral de la mujer, quien trabajaba en el sector agrícola. De hecho, en el peritaje se especificó expresamente que el dolor que padecía hacía que no estuviera capacitada para desempeñar su labor.

La solicitud de la pensión de incapacidad, iniciada en enero de 2024, fue rechazada formalmente por la Seguridad Social alegando que el grado de dolor no era suficiente como para que impidiera el correcto funcionamiento laboral de la mujer; argumento que fue rebatido por los tribunales en la sentencia.

Tanto es así que esto último le habría provocado lesiones adicionales a causa de la carga física que la mujer soportaba en su trabajo, incidiendo de forma negativa en la salud de su columna vertebral y de su zona lumbar.

De esta manera, el recurso que la mujer hizo ante la decisión inicial de la Seguridad Social se ha convertido en un positivo giro de los acontecimientos después de que la Justicia obligase a la entidad a, efectivamente, otorgarle la pensión por incapacidad permanente