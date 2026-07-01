La Justicia lo confirma: renunciar a una herencia con deudas en la Seguridad Social no es delito si no existe intención de evitar el embargo

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que renunciar a una herencia mientras se mantienen deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no constituye, por sí solo, un delito.

Si analizamos la sentencia en profundidad, esta aclara qué para que haya responsabilidad penal es imprescindible demostrar que el deudor actuó con la intención de impedir o dificultar gravemente el cobro de la deuda.

El caso analizado corresponde a un empresario del sector de la hostelería que mantenía una deuda próxima a los 27.000 euros con la Seguridad Social.

Durante el procedimiento de embargo, decidió renunciar a la herencia de su padre, lo que llevó a la Administración a considerar que intentaba evitar que esos bienes pudieran destinarse al pago de la deuda.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

La Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia concluyeron que no había pruebas suficientes para acreditar esa finalidad fraudulenta y susceptible de responsabilidad penal. Uno de los aspectos determinantes fue que el empresario ya era propietario de un inmueble embargado, valorado en unos 800.000 euros, una cantidad muy superior al importe reclamado.

Además, la herencia a la que renunció tenía un valor inferior a los 20.000 euros, por lo que apenas modificaba su situación patrimonial.

El afectado también justificó que mantenía deudas con familiares, circunstancias que podía explicar la renuncia sin que necesariamente existiese la intención de perjudicar a sabiendas a la Administración.

La resolución recuerda que el delito de frustración de la ejecución, que se encuentra regulado en el artículo 257 del Código Penal, obliga a acreditar un propósito claro de impedir el cobro por parte del acreedor, algo que en este procedimiento no quedó demostrado.