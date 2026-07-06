La Justicia lo confirma: obliga a un hombre a compensar a su expareja por las reformas que ella pagó de su bolsillo

Compartir vivienda es una decisión que se toma con el paso de los años cuando estableces una relación estable. Es un hábito común en la sociedad, aunque cada vez lo será más, a raíz de que los ciudadanos tienen un difícil acceso a la vivienda.

Sin embargo, pueden haber rupturas y separación de vienes, lo que puede originar en un conflicto. Es lo que le ha sucedido a una pareja en Madrid. El tribunal reconoce que el exmarido puede reclamar parte del dinero que asumió en solitario para mantener el inmueble, aunque también determina que deberá compensar a su exmujer por las obras de mejora que ella financió con recursos propios.

El hombre tiene derecho a recuperar la parte de los gastos comunes que abonó en exclusiva

Tras la ruptura, el hombre presentó una demanda para poner fin a la titularidad compartida de la vivienda y solicitó el reembolso de parte de los pagos que había realizado sin la participación de su expareja, entre ellos las cuotas de la hipoteca, los gastos asociados a su formalización y cancelación, además del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En una primera decisión, el Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Madrid acordó la división del inmueble y estimó parcialmente la petición del demandante, condenando a la mujer a devolver la parte proporcional de varios de esos desembolsos, incluyendo la mitad de las cuotas hipotecarias. Sin embargo, ella recurrió la sentencia al considerar que no se había tenido en cuenta la inversión superior a 50.000 euros que había realizado en reformas de la vivienda.

Al revisar el caso, la Audiencia Provincial concluyó que el exmarido tiene derecho a recuperar la parte de los gastos comunes que abonó en exclusiva. No obstante, el tribunal entiende que la liquidación económica de un bien compartido debe contemplar tanto los pagos efectuados para su mantenimiento como las inversiones que hayan incrementado su valor.

Debían ser valoradas dentro del proceso de liquidación

En este sentido, la Audiencia considera que, aunque la exmujer no hubiera presentado una reconvención formal durante el procedimiento, las cantidades destinadas a las reformas debían ser valoradas dentro del proceso de liquidación de la vivienda, ya que forman parte de las inversiones realizadas sobre el inmueble.

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Como resultado, el Tribunal mantiene la obligación de la mujer de abonar al exmarido la parte que le corresponde por los gastos comunes que este asumió en solitario. Sin embargo, también establece que él deberá reintegrarle 25.248,93 euros, cantidad equivalente al 50% del coste de las obras de mejora sufragadas por ella.