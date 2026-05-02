JUBILACIÓN
Consigue jubilarse antes de los 60 con una pensión de 1.695,95 euros pese al rechazo inicial de la Seguridad Social
Tras una negativa administrativa, su caso demuestra que recurrir puede cambiar por completo el resultado de la jubilación anticipada
Un trabajador ha logrado jubilarse a los 57 años con una pensión mensual de 1.695,95 euros, pese a que en un primer momento el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó el acceso a la jubilación anticipada.
La clave ha estado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le ha dado la razón al considerar que su discapacidad congénita debía tenerse en cuenta durante toda su vida laboral, y no únicamente desde el momento en que se le reconoció oficialmente el grado de discapacidad.
Este trabajador logra jubilarse a los 57 años
El protagonista llevaba más de tres décadas trabajando cuando decidió dar el paso y pedir la jubilación anticipada por discapacidad a los 57 años. Sin embargo, el INSS rechazó su solicitud al entender que no alcanzaba la edad mínima exigida.
La clave del conflicto estuvo en cómo se interpretaba su situación: la Seguridad Social solo tuvo en cuenta desde 2015, momento en que se le reconoció oficialmente un 65% de discapacidad, dejando fuera los años anteriores en los que ya convivía con la misma enfermedad.
Desde pequeño arrastra una hipoacusia profunda de origen congénito, acompañada de dificultades en la expresión. Su situación de discapacidad fue reconocida por primera vez en 1986 con un 33%, porcentaje que subió al 38% en 1999 y que, años después, quedó fijado en un 65% con efectos desde noviembre de 2014.
Por eso, revisar bien la vida laboral no es un trámite menor. Cualquier dato mal reflejado puede acabar afectando directamente a la pensión, y la propia Seguridad Social insiste en que estos errores deben corregirse cuanto antes para evitar pérdidas económicas.
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