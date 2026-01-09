Los jubilados tiemblan: El recorte de 400 euros en la pensión que prepara la Seguridad Social para 2026

Si tu sueldo supera con creces la media española, 33.700 euros en 2025, y tenías intención de jubilarte antes de tiempo en 2026 la Seguridad Social te juega en contra. Asimismo lo ha confirmado el trabajador más famoso de la entidad pública, Alfonso Muñoz, que suele hacer vídeos para sus redes sociales tratando temas relacionados con su trabajo.

El empleado público apunta que la diferencia en las pensiones de este año puede llegar a suponer 400 euros menos en la pensión mensual respecto a lo que podía llegar a cobrar anteriormente, una cantidad realmente significativa, porque "deja de ser de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Transitoria 34" de la Ley General de la Seguridad Social.

A partir de ahora lo que imperará será un nuevo coeficiente que penalizará a las jubilaciones anticipadas de estos perfiles, contrariamente a lo indicado en la reforma que el exministro de Función Pública, José Luis Escrivá, impulsó en 2021.

El exministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. / EFE

Anteriormente, la penalización era del 0,5% de la base reguladora en cada uno de los trimestres adelantados a la edad de jubilación estándar, aunque el Gobierno apostó por cambiar la legislación y aplicar el mismo recorte que al resto de los trabajadores, de entre el 2,81% al 21%, de forma progresiva, anualmente.

Ahora, en cambio, la realidad vuelve a ser distinta: "Sólo resultará de aplicación en la medida en que la evolución de la pensión máxima del sistema absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para aquellos trabajadores con base reguladora superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no resulte en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021", revela la legislación actual.

A la práctica, implica que estas pensiones más altas pueden sufrir un recorte importante cada mes, ya que se aplicarían en la cuantía máxima de las pensiones.

Ejemplo práctico

Si un trabajador lleva 38 años cotizados y decide jubilarse con dos años de antelación, este debería tener una pensión superior a la máxima, según la legislación reformada por Escrivá. Sin embargo, con el nuevo coeficiente, la cuota mensual quedaría de la siguiente manera.

Si antes se le debería aplicar un recorte del 9,10% y cobraría 3.054 euros, suponiendo una reducción de 305 euros. Sin embargo, con la nueva realidad, la misma persona pasaría a tener un recorte del 21% y el recorte 705 euros, quedándose con una cuota de 2.654 euros. "La eliminación de la disposición transitoria 34 a este trabajador le supondría un recorte de 400 euros mensuales", asegura el funcionario Muñoz.

Sede central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Madrid / GIA Group

Excepciones de la norma

Pese a la medida, existen ciertos casos especiales que sí que podrán mantener los coeficientes previos ideados por Escrivá. En primer lugar, los que su derecho de jubilación date de antes del 1 de enero del 2022, siempre que el trabajador no haya sido incluido en alguno de los regímenes existentes en un período superior a los 12 meses.

En segundo lugar, cuando esa extinción llegue como consecuencia de decisiones de expedientes de regulación de empleo o por los convenios colectivos, acuerdos colectivos de empresa o concursos anteriores a la fecha mencionada.