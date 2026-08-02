Jubilados con largas carreras de cotización se rebelan contra la penalización de su pensión: "Mis rodillas no podían más y me reducen un 11%"

Manuel lleva 48 años cotizados y, aun así, su pensión se reduce un 11%. Mercedes supera los 44 años de cotización y asume un recorte del 15%. Ninguno cuestiona haber decidido jubilarse antes de tiempo. Lo que consideran injusto es que esa penalización se mantenga durante toda la vida, pese a haber acumulado décadas de cotizaciones.

Esa reivindicación ha ido ganando fuerza en los últimos meses. Y es que al menos quince jubilados con más de 40 años cotizados han impulsado recogidas de firmas en Change.org para reclamar la eliminación de los coeficientes reductores, algunas de ellas con más de 30.000 apoyos.

Entre los colectivos que respaldan esta petición se encuentra ASJUBI40, que defiende que quienes acreditan largas carreras de cotización puedan acceder antes a la jubilación sin sufrir una reducción permanente en su pensión.

Una pareja de jubilados / SPORT

El 11% no sale de la tabla y es preocupante

La demanda ya ha llegado al Congreso, al Senado, a varios parlamentos autonómicos e incluso al Parlamento Europeo. Sin embargo, por el momento ese respaldo institucional no se ha traducido en un cambio legal. La Seguridad Social continúa aplicando los coeficientes reductores previstos en la normativa vigente, por lo que las pensiones de estos jubilados siguen viéndose recortadas de forma definitiva.

Aunque muchas personas creen que haber cotizado 40 años permite jubilarse antes sin penalización, la normativa actual no funciona así. La Seguridad Social diferencia claramente entre la jubilación anticipada involuntaria y la voluntaria, dos modalidades con requisitos y consecuencias distintas.

En el primer caso, se puede adelantar hasta cuatro años la edad ordinaria de jubilación si, entre otros requisitos, se acreditan al menos 33 años cotizados y se ha permanecido inscrito como demandante de empleo durante seis meses.

La modalidad voluntaria, por su parte, solo permite anticipar la jubilación un máximo de dos años, exige haber cotizado al menos 35 años y que la pensión resultante sea superior a la cuantía mínima que correspondería al cumplir los 65 años.

Jubilados haciendo deporte en un parque / FREEPIK.

También conviene no confundir la prejubilación con la jubilación anticipada. La prejubilación es un acuerdo entre la empresa y el trabajador para finalizar la relación laboral antes de la edad de retiro, mientras que la jubilación anticipada es el momento en el que la Seguridad Social reconoce el derecho a la pensión y, si corresponde, aplica los coeficientes reductores previstos por la ley.

Aunque ambos conceptos suelen utilizarse como si fueran sinónimos, desde el punto de vista legal son procedimientos completamente diferentes.

En 2026, la edad de jubilación depende de los años cotizados. Quienes acreditan al menos 38 años y tres meses pueden retirarse a los 65 años, mientras que quienes no alcanzan ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y diez meses.

A partir de esa edad es cuando se calcula cuántos meses se adelanta la jubilación, un factor que, junto al tipo de retiro y la carrera de cotización de cada trabajador, determina el recorte que se aplicará a la pensión. Por eso, aunque dos personas hayan cotizado más de 40 años, no tienen por qué sufrir la misma reducción.