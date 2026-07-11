Los jubilados españoles, los que mejor viven de Europa: "Influyen otros aspectos como el patrimonio familiar"

La Seguridad Social en España es el sistema público que garantiza la protección de los ciudadanos ante situaciones como enfermedad, jubilación, desempleo o accidentes. Para realizar gestiones, puedes utilizar su Sede Electrónica o contactar a través de sus canales de atención.

En este 2027, afronta el último paso de la reforma progresiva de las pensiones iniciada hace más de una década. Ese año, la edad ordinaria de jubilación se fijará definitivamente en los 67 años, lo que supone un incremento de dos meses respecto a 2026. Esta medida forma parte de un proceso gradual diseñado para adaptar el sistema a los cambios demográficos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Sobre la calidad de vida de los jubilados, los informes elaborados por organismos internacionales muestran un panorama más equilibrado. España figura entre los países europeos donde las personas mayores mantienen un nivel de ingresos y protección económica relativamente elevado.

Las estadísticas de la OCDE reflejan que los ciudadanos españoles mayores de 65 años disponen de unos ingresos cercanos a los de la población en general. En concreto, sus recursos representan alrededor del 96,7% de la renta media, un porcentaje que sitúa al país entre los mejor posicionados del continente.

La comparativa con los países nórdicos

Los especialistas recuerdan que valorar únicamente la cuantía de las pensiones no ofrece una imagen completa de la calidad de vida durante la jubilación. También influyen aspectos como el patrimonio familiar, la propiedad de la vivienda, el coste de los bienes y servicios o el riesgo de exclusión económica.

En los países nórdicos continúan destacando los bajos niveles de pobreza entre las personas mayores y la importancia de los planes privados y complementarios de ahorro. En lugares como Países Bajos, estas pensiones adicionales representan una parte relevante de los ingresos de los jubilados.

En España, la principal fuente de ingresos durante la jubilación sigue siendo el sistema público de pensiones. Una de sus fortalezas es la elevada tasa de sustitución, que permite que muchos pensionistas mantengan una renta similar a la que percibían mientras trabajaban.

A pesar de ello, distintos organismos especializados consideran necesario adaptar el sistema a los cambios demográficos y económicos. Algunas proyecciones apuntan a que la capacidad de reemplazar el salario mediante la pensión podría reducirse de forma gradual en las próximas décadas.

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Si se analizan conjuntamente indicadores como los ingresos, la protección social y el riesgo de pobreza, países como Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos suelen ocupar las primeras posiciones. España comparte un grupo destacado con Francia, Italia y Portugal gracias al peso de sus sistemas públicos de pensiones.